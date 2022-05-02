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社會 社會焦點 保障人權

過馬路遭輾畫面曝！駕駛驚喊一聲「啊」　北市男遭4車撞擊慘死　

記者張君豪／台北報導

5月2日凌晨3時許，台北市忠孝西路西寧南路口發生嚴重交通事故，一名莊姓男子（41歲）當時行經該處要過馬路時，先後遭到4台車輛連續撞擊，導致莊男送醫後仍不治身亡。2日上午萬華警方公布路口監視器、肇事者行車紀錄器畫面，其中第二輛撞到莊姓死者的蔡姓駕駛（45歲）還企圖逃離現場，有肇事逃逸嫌疑，警方事後找到3名駕駛，並依過失致死罪嫌送辦。

▲2日凌晨莊男從忠孝西路、西寧南路口過馬路，卻連續遭到四車撞擊不幸身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2日凌晨莊男從忠孝西路、西寧南路口過馬路，卻連續遭到四車撞擊不幸身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2日凌晨莊男從忠孝西路、西寧南路口過馬路，卻連續遭到四車撞擊不幸身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2日凌晨莊男從忠孝西路、西寧南路口過馬路，卻連續遭到四車撞擊不幸身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示：5月2日3時許接獲本轄忠孝西路、西寧南路口交通事故報案，經派員到場了解，莊男沿路口東側行穿道北往南穿越時，與沿忠孝西路西往東直行之小客車駕駛丁男（57歲）發生碰撞，莊男倒臥路中，隨後再遭白色小客車、另名小客車駕駛蔡男（45歲）以及小貨車駕駛董男（41歲）等3部車輛連續撞擊輾過，根據行車紀錄器影像，其中一名駕駛看到莊男時反應不及，驚喊一聲「啊」。莊男經送醫搶救，仍因頭顱、雙腳嚴重變形急救無效宣告死亡。

警方趕赴現場經調查，發現肇事人均未有酒駕情形，相關駕駛依過失致死移送偵辦。警方研判因2日凌晨深夜大雨導致視線不佳，加上當時路上幾無人車，導致駕駛開車速度較快，無法有足夠應對反應時間，警方呼籲用路人遇到天候不佳時上路，應適當降低車速，保持安全距離。
 

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