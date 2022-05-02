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為幸福台南加分　長興生態公園榮獲2022建築園冶獎景觀類大獎

▲甫獲2022年建築園冶獎公共建築景觀類大獎的北區長興生態公園，景觀設施等，綠廕、陽光相互輝映，吸引不少民眾入園休憩散心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲甫獲2022年建築園冶獎公共建築景觀類大獎的北區長興生態公園，景觀設施等，綠廕、陽光相互輝映，吸引不少民眾入園休憩散心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，甫獲2022年建築園冶獎公共建築景觀類大獎的北區長興生態公園；園內有不少群聚老榕樹古意盎然，姿態風情萬種，綠意盎然，充滿芬多精，並設計融合周邊的木棧道、人行道、新植植栽點綴，加上景觀設施等，綠廕、陽光相互輝映，吸引不少民眾入園休憩散心。

▲甫獲2022年建築園冶獎公共建築景觀類大獎的北區長興生態公園，景觀設施等，綠廕、陽光相互輝映，吸引不少民眾入園休憩散心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，去過的民眾十分有感的說，在熙嚷的城市泥叢中，能有這樣的休閒空間，充滿舒心愉快。此外，加上臨接忠義路三段獲得內政部補助生活圈道路計畫，可從公園南路接至公園北路2.3億元之20公尺寬道路開闢，更加讓公園使用更便利性，及提高市民生活與休閒機能。

工務局表示，位於北區台南轉運站及321巷藝術聚落及原日軍步兵第二聯隊官舍群旁的長興生態公園，面積約1.7公頃，在2020年開闢完成，園內有許多群聚的老榕樹環抱，許多長長落地的榕鬚，編織成一幕幕的垂簾，散發出濃濃的芬多精，引人發思古幽情；此外，也為孩童們規劃了一處特色遊戲區，有滑梯、攀牆、天梯、高低槓、高低木、踏階、平衡木、繩求攀爬柱、涵管洞穴、沙坑等獨立單元設施，是個可以全家踏青的特色公園。

▲甫獲2022年建築園冶獎公共建築景觀類大獎的北區長興生態公園，景觀設施等，綠廕、陽光相互輝映，吸引不少民眾入園休憩散心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長興生態公園依照現況地勢高差、藝術聚落整合、既有資源利用，並呼應兵配廠脈絡、保留大量珍貴老樹綠資源、整合休憩空間及藝文展演場域等設計創意，依友善人行環境規範更新外部既有人行通道，補齊人行斷層之通道，外環動線得以連貫；內部綠地樹蔭間，由平面與緩坡組成環狀動線，成為周邊社區重要休憩體建步道。

未來，長興公園連結一旁正進行園區整體規劃修復工程的藝術聚落古蹟宿舍群，提供大面積綠地與老樹林蔭，未來可 與宿舍群結合，媲美台北「華山」藝文特區，提供藝文展演活動的舞台空間；另外大面積透水綠地，還具備防災應變與洪災調節空間的功能。往昔的兵工廠成功轉型為有溫度的多功能特色公園，意義非凡，更為台南幸福城市加分。

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