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新增2國小停課！確診者中1／4為國中小學生　台南累計6校停課

▲台南市1日發布之確診資料，國中小學生確診人數占24.9%，計80人確診，2日上午傳出有2國小因確診停課，停班停課學校採線上教學，不影響學生就學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1日發布之確診資料，國中小學生確診人數占24.9%，計80人確診，2日上午傳出有2國小因確診停課，停班停課學校採線上教學，不影響學生就學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1日發布之確診資料，當天國中小新增的確診者有80人，佔當天全市確診人數的24.9%，2日上午又傳出有2國小因確診停課，至目前台南市「班級」停課：46校、73班，其中國小32校、國中14校，依照新標準因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課的有6校。至於最新的統計數字，將由市長黃偉哲於2日下午記者會中公布。

▲台南市1日發布之確診資料，國中小學生確診人數占24.9%，計80人確診，2日上午傳出有2國小因確診停課，停班停課學校採線上教學，不影響學生就學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南永康區有崑山與三村國小兩所國小，2日緊急通知家長全校停課2天，改採線上教學，預計4日恢復上課，校方也呼籲停課期間避免不必要外出。

▲台南市1日發布之確診資料，國中小學生確診人數占24.9%，計80人確診，2日上午傳出有2國小因確診停課，停班停課學校採線上教學，不影響學生就學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市1日防疫記者會公布，321例確診者年齡層分布未滿10歲39名、10多歲41名，兩者人數占了24.9%，佔確診比率四分之一，顯然國中小學這個年齡層除有下降趨勢，人數更增加，讓家長十分擔憂，目前市府正在推國中小學生打疫苗，由衛生局派員到校園內服務，惟國中小學生打疫苗需家長同意，許多家長對打疫苗副作用有疑慮，推動情況有待察。

▲台南市1日發布之確診資料，國中小學生確診人數占24.9%，計80人確診，2日上午傳出有2國小因確診停課，停班停課學校採線上教學，不影響學生就學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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