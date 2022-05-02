100g綠竹筍熱量僅22大卡！　專家傳授3挑選重點：外表金黃色

▲台南場指出，綠竹筍屬於高纖低熱量的食材。（圖／台南區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

綠竹筍南部產區即將迎來盛產期，台南區農業改良場指出，主要是今年氣候溫暖雨水充足，有利於綠竹園母竹生長，充分供給養分給新生竹筍，綠竹筍每100公克包含1.7公克的膳食纖維，熱量僅22大卡外，還有多項豐富營養成分，不過要注意的是挑選有3重點，包含外表最好是金黃色、切麵潔白和按壓基部。

台南場說明，全台綠竹筍種植面積約7000公頃，其中7成集中於新竹以北的北台灣，另有1.5成集中於台南市關廟區、新化區、龍崎區及白河區綠竹筍產區，綠竹筍產期橫跨3-10月，但南北產區產季大不相同，2者各有2個生產高峰，南部為4月下旬至5月下旬及7月中旬，北部則是6月中旬至7月中旬與8月下旬。南北接力持續不斷地供應新鮮綠竹筍，4月份正是搶先嚐鮮的好時機。

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▲▼台南場表示，筍殼光滑外表金黃色，筍身略呈牛角狀，筍尖不綠者品質較佳（上圖左）。





台南場提到，綠竹筍屬於高纖低熱量的食材，每100公克包含1.7公克的膳食纖維，熱量僅有22大卡，與相同份量的高麗菜相比，膳食纖維多出50%，熱量卻只有4分之1，綠竹筍亦包含多種礦物質及維生素，以年輕女性每日攝取量為基準，每100克綠竹筍所含主要營養成分占每日攝取量比例如礦物質鋅、鐵及磷含量為7.5%、5.3%及5.3%；維生素B1、B2、B6及維生素C分別為7.8%、6.0%、5.3%及5.0%。



台南場提醒消費者，選購時應把握3要點，1、建議選購筍殼光滑外表金黃色，筍身略呈牛角狀，筍尖不綠者品質較佳。2、切面潔白無褐化與纖維化，口感較細緻。3、以指甲輕輕按壓綠竹筍基部，藉以判斷肉質柔嫩或粗硬。綠竹筍清脆鮮甜，帶殼水煮或蒸煮後分切即可享用其最純粹原味，冰鎮後的沙拉涼筍、搭配排骨的筍湯或竹筍炒肉絲等都是夏季清爽的美味佳餚，為炎炎夏日的極佳食材。