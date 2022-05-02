高雄李家大院　2000人賀台南南區灣裡文聖堂安座盛大罕見

▲台南南區灣裡文聖堂舉行安座大典，高雄「李家大院」出動2000人前來祝賀助陣，台南民俗專家謝奇峰，特前往紀錄慶典過程，並對台南南區難得宗教盛事深感欣喜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南區灣裡文聖堂5月1日舉行安座大典，高雄「李家大院」出動2000人前來祝賀助陣，大手筆搭建行台讓奉祀的關聖帝君等神明安座停駐，還邀請「舞魅孃」最美禮生來服務，台南民俗專家謝奇峰，特前往紀錄慶典過程，並對台南南區難得宗教盛事深感慶幸。

謝奇峰指出，1日下午來去南區灣裡看熱鬧，飄了一陣毛毛雨後便停止了，天氣陰陰的，反而有利於參加繞境人員，今天看到的陣頭都是相當大陣，現在流行數大便是美，真的塞爆了灣裡。

謝奇峰說，今天最大的亮點應該就是高雄「李家大院」，超大型的木構件搭設行台，有別於ㄧ般廟會醮壇，展現主家的大器與收藏，據了解，李家二兄弟各扶其主，大哥拜關聖帝君，弟弟拜福德爺，行台內的關聖帝君與關平、周倉將、太子爺是唐興閣德勝師的作品，李家的關平周倉神像還曾經出現在他的作品「神明圖鑑」書中，難怪看起來是似曾相識。

謝奇峰說，現場除灣裡地區的鄉親民眾外，李家大院請來「舞魅孃」的最美禮生更是票房的保證，聽團長說他們今天就出了3場，16位美女出席此一盛會，進行相關慶典服務；1日晚上李家大院的給灣裡「文聖堂」的壓禮是永川大轎文轎一頂，這真是一份「厚禮」，晚上李家還動員2000人，恭送南區灣裡文聖堂神明入火安座，兩千人穿紅色的製服是非常壯觀的，有如長長的喜帳化成綿延的祝福，令人欣喜。