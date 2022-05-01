竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

▲竹林山觀音寺111年壬寅年過頭媽值年大竹坪位慶典活動。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區德林寺1日舉行「竹林山觀音寺111年壬寅年過頭媽值年大竹坪位慶典」活動，市長鄭文燦表示，竹林山觀音寺的觀音佛祖是由台北艋舺龍山寺分香而來，每隔9年輪值各坪位，每次的值年慶典均為地方盛事，期盼觀音佛祖庇佑蘆竹大建設、大進步。

▲德林寺供奉主神觀音佛祖。（圖／新聞處提供）



鄭市長說，竹林山觀音寺位於新北市林口區，信仰圈廣及蘆竹、林口、龜山3地，當初因此各採一字命名為「竹林山」觀音寺，巡迴媽又稱過頭媽，為巡迴庄頭之意，每隔9年輪值各坪位，相傳巡迴媽所到之處，能保佑地區、信眾平安，相信會庇佑蘆竹地區有很好的發展。

而蘆竹這幾天持續舉行慶典，市府也一同舉辦文化活動，邀請「九天民俗技藝團」演出，未來也將積極保存具兩百多年歷史的過頭媽文化。民政局表示，「巡迴媽」為竹林山寺的「二媽」，在日治時期為保護觀音佛像本尊不受破壞而另塑分身，戰後「二媽」即代替大媽輪值各庄頭奉祀。

巡迴媽的輪值坪位依序為大南灣坪位、小南灣坪位、下湖坪位、龜山鶯歌坪位、桃園坪位、大竹坪位、南崁坪位、大園坪位、坑子外坪位等九大坪位，佈及新北市林口區、八里區、鶯歌區、桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區、大園區等7區。包括立法委員呂玉玲、鄭運鵬、市議員張桂綿、郭麗華、市府警察局長陳國進、蘆竹區長蔡世志、德林寺主任委員賴文龍等均一同出席。