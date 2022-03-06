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林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開　漫步庭園祈福賞櫻好浪漫

▲林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開 漫步庭園祈福賞櫻好浪漫。（圖／新北市景觀處提供）

▲林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開，漫步庭園祈福賞櫻好浪漫。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

氣溫逐漸回暖，目前正值林口竹林山觀音寺櫻花盛開的時候，吸引大批民眾前來拍照。林口區公所結合在地商圈，於3月12日下午在竹林山觀音寺廟前廣場舉辦「春遊林口-櫻你而在」花季活動，這裡能看到寺院與櫻花盛開的美景，也能來這上香祈福，多接觸大自然，歡迎民眾一同追逐浪漫櫻花。

▲林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開 漫步庭園祈福賞櫻好浪漫。（圖／新北市景觀處提供）

▲林口竹林山觀音寺。

新北市景觀處表示，位於林口區竹林路325號的竹林山觀音寺，又稱竹林山寺、竹林寺，是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心，平日香火鼎盛。每逢櫻花季，寺院的周邊與庭園內種植的櫻花更吸引了許多賞櫻的遊客，雕梁畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，襯著庭園小橋流水的景致，形成優美的庭園風光，賞櫻的同時也可以參拜祈福。

景觀處提醒賞櫻民眾，若想即時掌握最新花況，可按讚追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁；防疫期間若不想外出人擠人，也可以瀏覽景觀處架設的「2022新北市櫻花稼期」花況網站，在家裡「線上賞櫻」，若想出門走走，也務必遵守中央流行疫情指揮中心規定，外出須配戴口罩、勤洗手及保持社交距離，開心賞花也保護自身安全。

▲林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開 漫步庭園祈福賞櫻好浪漫。（圖／新北市景觀處提供）

▲林口竹林山觀音寺每年春季花開總吸引大批民眾前來拍照。

▲林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開 漫步庭園祈福賞櫻好浪漫。（圖／新北市景觀處提供）

▲林口竹林山觀音寺周邊庭園種植許多櫻花。

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