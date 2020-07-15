▲ 侯友宜參拜林口竹林山觀音寺，贈匾「慈光普照」祈求疫情退散。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜15日前往林口竹林山觀音寺參拜祈福，祈求國泰民安、市政順利，並特別致贈廟方「慈光普照」匾額，感謝竹林山觀音寺長期對公益慈善的奉獻。近期全球疫情尚未趨緩，廟方也特別向菩薩祈求庇佑市民健康平安，齊心為防疫一同努力。

侯友宜表示，大慈大悲、救苦救難的觀世音菩薩，是民眾心中最虔誠的信仰，竹林山觀音寺熱心公益、關懷社會，在八仙塵爆、台南地震及花蓮地震等重大災難發生時，均捐款上千萬，將來自十方的善款救渡眾生，並支持市政推動，特別代表400萬市民致意及感謝。

民政局長柯慶忠表示，竹林山觀音寺主祀十八手觀世音菩薩，信徒遍佈全台，廟貌巍峨、氣度恢弘，是全台相當知名的廟宇之一。該寺為善不落人後，年年獲新北市績優宗教團體表揚。近日天氣高溫炎熱，廟方貼心提供菩薩加持的大悲咒水以及多台飲水機，讓香客能消暑、淨心參拜。

▲ 近期全球疫情尚未趨緩，廟方也特別向菩薩祈求庇佑市民健康平安，齊心為防疫一同努力。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，整座廟宇使用38根台灣檜木興建，視覺莊嚴宏偉、中庭寬闊，可納千人同時參拜，並營造江南庭園式公園，漫步園林美景，身心舒暢，是附近居民及信眾參拜後休閒好去處，尤其初春櫻花盛開及黃昏夕陽美景更吸引許多人造訪、拍照打卡。

黃火旺說，除了開基觀音佛祖十八手觀世音菩薩，竹林山觀音寺另外還有觀音佛祖二媽，也稱「巡迴媽」或「過頭媽」，目前「巡迴媽」長年駐駕地方庄頭保境平安，由新北市新莊、林口、泰山、桃園市蘆竹、大園、桃園、龜山等7個行政區、9個坪位輪祀，至今傳承200多年，深具文化特色，新北市府並將「巡迴觀音媽過頭」登錄為民俗類文化資產。

今年巡迴輪值龜山鶯歌坪位，至2021年農曆3月前，每月初一十五都有犒軍戲等活動，邀請信眾前往感受特色宗教文化的生命力。另外，今年父親節8月8日（農曆六月十九日）適逢觀世音菩薩成道日，廟方正規畫法會，祈求風調雨順、四時無災，歡迎民眾陪著家人前往參拜祈福。

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