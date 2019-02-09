過年賣爆竹遭索300元清潔費　7人持鐵條痛毆地主

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區竹林山觀音寺一名男子，在過年期間向賣爆竹的攤商索取300元清潔費，引起攤商不滿，夥同哥哥及友人等7人，持鐵條毆打索取清潔費的男子，造成他手腳背部多處挫傷，另攤商也對該男子提出恐嚇取財告訴，訊後將7人依傷害、恐嚇、妨害秩序罪嫌送辦。

▲陳姓地主（左二）向賣爆竹的攤商索取清潔費，引發攤商不滿，找哥哥、友人等7人痛毆他 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓男子（37歲）在新北市林口區竹林山觀音寺旁有一塊私人土地，過年期間向擺攤的商家索取2萬8000元至3萬5000元費用，攤商均無意見；另一名林姓攤商（31歲）大年初一時，在廟方所有地上擺攤賣爆竹，陳男竟以清潔垃圾為由，索取300元清潔費，引起林男不滿，雙方發生口角產生嫌隙。

8日下午4時許，林男找來哥哥及5名友人，到竹林山觀音寺要找陳男理論，一看到他時，直接持鐵條將他痛毆在地，警方接獲民眾報案到場時，陳男手腳背部多處挫傷，立即將雙方隔開帶回偵訊，訊後林男控告陳男恐嚇取財，林男等7人則依傷害、恐嚇、妨害秩序罪嫌送辦。

▼陳姓地主在廟方所有地上，向攤商索取清潔費，引發攤商不滿，找友人持鐵條等7人痛毆他 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林姓攤商與友人等7人遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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