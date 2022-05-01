基隆長照住民昨快篩陽今病逝！　死因待釐清...長期臥床病史曝

▲基隆信義區某長照中心30日驗出5位住民快篩陽性，其中1人不幸於1日病逝，詳細死因是否與新冠肺炎相關，仍有待進一步確認。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市信義區某長照老人養護中心30日傳出有4名長者快篩陽性，其中1人不幸於今日過世，至於是否與新冠肺炎相關仍有待進一步釐清。對此，基隆市衛生局長吳澤誠也回應表示，由於該位不幸過世住民僅做過快篩，尚未進一步做PCR檢測，尚無法釐清死因是否與新冠肺炎相關。

吳澤誠還原當時情況表示，4月30日該長照機構工作人員進行例行快篩檢查，發現其中一名工作人員快篩陽性，當即對所有住民進行快篩，再發現5位住民陽性，包括於今日（1日）死亡的住民，相關PCR檢查安排在1日下午，預計明天相關結果才會出爐，目前也已對該長照機構進行快篩陽性與陰性的分倉分流。

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吳澤誠指出，該名死亡案例為60多歲住民，平日長期臥床，需由看護完全照護，並有安裝鼻胃管餵食等情形。他表示，該住民有長期下肢水腫狀態，也有透過合作醫療機構開利尿劑改善，不過先前有了解該住民日前有胃出血症狀，機構詢問家屬是否要送醫，但家屬希望能夠繼續觀察該住民的概況，再決定要不要送醫，4月30日該住民快篩陽性後還沒採檢PCR，無法認定是否與新冠肺炎有直接相關，後續真正死因有待中央對病史研判去做進一步確認。