屏東+185創新高！4處市場足跡曝　確診未自主回報最重罰30萬

▲東港華僑市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(1)日新增185例本土確診個案創新高，中央流行疫情指揮中心宣布「確診個案自主回報疫調系統」於今天正式上線，請民眾誠實及即時回報，違者依傳染病防治法第43條第2項、第67條規定，裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

另考量民眾可能由於操作或數位落差等問題，目前先維持疫調人員同步疫調雙軌進行，以避免資訊錯誤或遺漏。

縣府統計截至今日，居家隔離現管1141人，今日解除隔離503人。5歲以下共累計71例，其中11例住院，無重症，20例解除隔離。目前居家照護有548人。

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縣府指出，185例確診個案分布區域包括：屏東市61案，東港鎮21案，恆春鎮13案，萬丹鄉12案，鹽埔鄉11案，麟洛鄉10案、新園鄉10案，潮州鎮8案，內埔鄉7案，里港鄉6案，九如鄉4案，長治鄉、滿州鄉、獅子鄉各3案，高樹鄉、琉球鄉、車城鄉各2案，萬巒鄉、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、三地門鄉、牡丹鄉各1案。

▲屏東市觀光夜市清消。

縣府公佈重點疫調人潮易聚集的公共場所為：屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場、屏東觀光夜市，已全面進行清消作業。

縣府表示，昨(4/30)日疫苗速打站施打踴躍，屏東火車站莫德納疫苗施打851人，潮州火車站高端疫苗施打119人，目前屏東縣疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第一劑81.86%，第二劑75.84%，追加劑56.20%。明(2)日6-11歲學童疫苗開始施打，已協調縣內各學校及醫療院所，比照12-17歲青少年方式於學校統一施打。

縣內累積至今確診師生人數共154人(6師+148生)，全校班級暫停實體課程校數有2校24班：烏龍國小、鹽埔國小。部分班級暫停實體課程校數有34校55班：屏東高工、屏東女中、東港海事、鹽埔國中、九如國中、鶴聲國中、東新國中、新園國中、東興國小、新庄國小、後庄國小、車城國小、勝利國小、塔樓國小、新圍國小、僑勇國小、仁愛國小、復興國小、鹽州國小、恆春國小、潮昇國小、民生家商、東港高中國中部、明正國中、恆春國中、東港國小、光華國小、車城國中、東隆國小、東寧國小、屏大實小、信義國小、鶴聲國小、崇蘭國小。

縣府呼籲，今日上線之「確診個案自主回報疫調系統」，將針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼發送手機簡訊(簡訊顯示門號為0911514588)，提供確診民眾專屬一次性網址連結，請民眾確實填寫線上疫調單的4大問題，包括基本資料、最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、及是否有慢性病或懷孕等。