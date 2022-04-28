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劉建國參選雲林縣長「應提前布局海線」　蘇治芬：需要幫什麼就開口

▲▼民進黨立委蘇治芬、新北市中和選區市議員參選人張嘉玲接受黃光芹訪問。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

▲民進黨立委蘇治芬、新北市中和選區市議員參選人張嘉玲接受黃光芹訪問。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委劉建國28日受民進黨提名參選雲林縣長。對此，在雲林縣深耕已久的前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬表示，她其實已經表態過不會參選雲林縣長，也會幫忙劉建國競選。但她也強調，她認為目前劉建國的山線經營較多，應該要提前布局選戰關鍵、民進黨艱困的海線區域。

蘇治芬受訪時表示，過去已表態不會參選雲林縣長，「外界可能是認為我追查張麗善胞弟張啟盟案，就是為了參選」，但追查此案是希望他們在違法濫墾等事件上能有所收斂，「沒想到張家並沒有停手，反而越搞越大，不過我一路走來始終如一，跟參選縣長並沒有關係」。

蘇治芬指出，三月時，民進黨秘書長林錫耀有找她去中央黨部討論，當時「明示暗示跟我說，下一屆雲林縣長人選，黨中央就是鎖定劉建國」，劉建國那時候應該也知道這件事，「我也跟林錫耀說，如果確實是這樣，那劉的個性還有地方經營就還要加強」。

蘇治芬解釋，因為劉建國在雲林山線經營較多，而她主要經營海線，雲林海線就像是台中的第二選區，不僅是張家大本營，也是選戰定輸贏的關鍵，同時也是民進黨艱困選區，所以需要提前布局。

蘇治芬也強調，如果祕書長代表黨中央，「那黨內在去年跟我就有默契，但為何要延到現在才提名，真的非常不解」，也會讓外界誤以為她還想選，所以黨中央才在她跟劉建國之間難以抉擇。

至於是否會因此與劉建國有心結，蘇治芬笑回。「屏東的心結應該先解開吧，民進黨是個大家庭，黨一旦提名了候選人，候選人的身分就不是只代表個人，而是黨賦予你任務與責任，必須將其扮演好」。

蘇治芬強調，民進黨向來的人選都是自走派，每個人都有自己的規格與道路，「黨內徵召劉建國，我也一定會幫他，過去我幫前縣長李進勇競選的時候，我都包山包海」，這次劉建國出來參選，必須要先提出自己的願景，還有地方布局等等，而以劉建國的政治性格還有能力來看，他比較適合走自己路線，「至於需要我幫什麼，就等他開口」。

蘇治芬表示，劉建國個性接地氣，相信勤跑地方，並把重心轉移到海線，跟雲林縣長張麗善一搏是有機會，「畢竟張家在雲林已經有點臭酸，講不出新鮮話、提不出好的政見，因為大家都知道他們家族都是私益考量，講政見就像講笑話一樣」，未來都不可能實踐。

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