北市7篩檢站陽性率49.1％　柯文哲稱「危險地帶」：快篩陽再來

記者袁茵／台北報導

全台1日新增1萬6936例本土確診，其中本土確診以新北市5810例最高，其次為台北市4134例。台北市長柯文哲1日表示，台北市7大公費篩檢站於4月30日陽性率高達49.1％，呼籲市民快篩陽性才來做PCR，否則本來沒有感染，結果接觸太多就確診；而北市也會替有症狀者開藥，類似新冠肺炎特別門診。

柯文哲1日於防疫記者會表示，前幾天衛福部長陳時中稱，台灣PCR量能約19萬左右，但因為確診案並非全台平均，明顯集中在北部，所以就算一天有20萬PCR量能，也不見得能做到有需要的地方，包括防疫專責病房空床也是，除非將確診者送到南部，否則床位數也分配不均。

柯文哲指出，面對PCR量能有限，台北市4月30日就呼籲，7大公費篩檢站用快篩擋在第一線，快篩陽性且有明顯症狀，例如發燒、喉嚨痛、流鼻水等，且做快篩也呈現陽性者，PCR陽性數非常高，「呼籲市民可以做快篩就自己花錢快篩，快篩陽性至少有85％以上會PCR陽性，所以才要去7大公費篩檢站。」

柯文哲強調，4月30日在7大公費篩檢站做PCR的人數下降，可是因為呼籲快篩陽性者才來PCR，所以造成陽性率高達49.1％，這時候反而要更加呼籲民眾快篩陽才來，「來這裡的人幾乎都是陽性，不要本來非陽性者，結果接觸太多就變成陽性，這地方叫危險地帶，你已經感染了再來當然不怕，但你本來沒有感染，何必去危險地方？」

此外，柯文哲強調，原本已經預約7大公費篩檢站者還是能來，但希望之後7大公費篩檢站留給快篩陽性者才能掛號，也提醒民眾手機號碼一定要輸入正確，否則做出PCR後卻找不到人，且因為90％來篩檢者都有症狀，所以醫生會幫忙看病、開藥，類似新冠肺炎特別門診。