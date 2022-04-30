世新公廣畢展「雜惑店」　以NFT為老舊產業建立數位資產

▲世新公廣畢展「雜惑店」充滿懷舊復古的童年回憶。（圖／世新提供，下同）



生活中心／綜合報導

世新公廣第28屆畢展在4月29日至5月1日於松山文創園區3號倉庫舉辦畢業展覽，世新大學公廣系學生觀察社會現象，發現身處在快速變化、不斷更迭的新媒體科技時代，老舊產業依然屹立其中？呼應今年的主題「雜惑店」以雜貨店產業出發，去探尋疫情+科技時代下的老舊產業如何生存。

世新公廣學生為雜貨店導入加密貨幣，透過傳統與現代的交匯，將富有傳承文化與故事的雜貨店予以數位資產化，賦予雜貨店新的數位生命！

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本次畢展以「頭家你有什麼好貨」系列活動，共收集台北市六間雜貨店的故事地圖，包括有NFT日榮玩具食品行、春風雜貨店、許炳記商店、順泰玩具商行、寶村柑仔店及千民商行，萃取與製作各店家的共感故事，重新體現雜貨店的新價值，並運用加密貨幣的概念，建立專屬的數位代碼，珍藏與傳遞價值，期使老舊產業的故事足跡，以數位資產型態，見證每一時代的價值創造與傳遞歷程。

▲▼世新公廣畢展「雜惑店」還有復古電視機在展場上展出。（圖／世新提供）



世新公廣總是受到許多畢業學長姐的關照，在畢展的籌備過程中，畢籌團隊表示：在遇疫情共存的情形下，還是有不少廠商願意贊助學生們，業界公司也期待著透過本次的合作讓更多公廣系的同學加入，除此之外大部分的贊助商也都是畢業學長姐們，除了精神上的支柱以外，在金源與物資上也給予非常多幫助！

世新大學陳清河副校長（如圖）表示：三年來受疫情影響，今年能順利展開！感謝所有品牌業主與同學合作激發出不一樣的氛圍，公廣大四同學們發揮的創意、熱情及企劃能力，才能把畢展辦得如此成功「我世新來的，我以各位為榮。」

世新公廣延續的精神 就像雜惑店一樣，有個能溫暖解惑得心靈雜貨店，與各業界前輩、老師、同學們共同保持良好的交情，匯聚成流最美的人情味阿！

▼NFT 雜貨店地圖。

