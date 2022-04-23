ETtoday新聞雲成首選！世新調查為學生最常採用新聞APP

▲世新調查發現，「ETtoday新聞雲APP」是學生關注時事最常用採用新聞APP。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

世新大學今天（23日）公布「2022台灣媒體可信度與影響力調查」，在針對近3千名學生調查中發現，「ETtoday新聞雲APP」為學生關注時事最常用新聞APP的首選，而且佔受訪者比例高達35.9%，遙遙領先並列第二的中央社一手新聞APP與蘋果日報APP的10%。

世新大學新聞傳播學院從去年11月20日到今年3月20日，針對民眾與世新大學學生兩大群體進行「2022台灣媒體可信度與影響力調查」，其中針對世新大學學生採用網路與問卷進行調查，有效問卷2980份，另針對一般民眾則採電話結合電腦輔助電訪系統（CATI）執行，並依全台22縣市現住人口登記數進行分層抽樣，回收有效樣本1068份。



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▲世新大學今天公布「2022台灣媒體可信度與影響力調查」結果。（圖／記者許敏溶攝）

其中針對學生關注時事最常用新聞APP調查中，「ETtoday新聞雲APP」以高達35.9%獲得學生族群第一名肯定，中央社一手新聞APP與蘋果日報APP並列第二名，但比例僅10%；若以民眾關注時事最常用新聞APP調查中，第一名為自由時報APP，比例達42%，其次為中央社一手新聞APP的26%、三立新聞網18%。



而在針對「民眾在關注時事」調查，發現民眾最常使用為電視新聞（56.8%），其次為社群網站（18%），最常收看電視新聞頻道為TVBS（28%）、民視（15.6%），最常閱讀紙本報紙為自由時報（41.9%）、聯合報（25.9%），最常收聽廣播電台為好事聯播網（23.5%）、中廣廣播網（20%）

另世新在針對「學生在關注時事」調查，發現學生最常使用為社群網站（29.7%），其次新聞整合服務網站（21.4%），最常收看電視新聞頻道為TVBS（33%）、東森（15.0%），最常閱讀紙本報紙為自由時報（40.9%）、聯合報（22.7%），最常收聽廣播電台為好事聯播網（17.6%）、飛碟聯播網（11.8%）。

世新大學指出，從調查發現，「ETtoday新聞雲APP」的確是年輕學子關注時事最常用新聞APP，但這次調查只針對媒體類型，未來會細分為特定媒體，調查彼此之間的差異所在。