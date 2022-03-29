世新校園巡迴脫口秀　北台灣首演大成功

▲ 陳大天模仿蕭敬騰。

記者：張桂瑤、邱劭安／圖：張育軒、馮子瑄

近年來，脫口秀近幾年在台灣興起了一股炫風，成為了不少人的休閒活動。世新大學第二十一屆學生會與卡米地喜劇俱樂部共同舉辦北台灣首場校園巡迴脫口秀，由藝人陳大天、上班不要看的演員曹小歐及Jim程建評領銜演出。活動開始前一個小時，已有同學到場排隊。學生會特別為了脫口秀製作紀念貼紙提供觀眾們領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 脫口秀演員佳諭。

脫口秀一開場由曾在卡米地喜劇俱樂部表演的世新公廣系同學佳諭開場，運用幽默口吻分享過去的生活經驗，引起台下觀眾共鳴。

藝人陳大天的演出融合模仿、歌唱特長，模仿了費玉清、蕭敬騰、林宥嘉等知名藝人，讓台下同學驚呼連連。

▲ 脫口秀演員曹小歐。

「小歐五百塊」曹小歐在台上除了帶來了脫口秀，讓冷笑話結合了口風琴專長，同學各個拍案叫絕。

▲ 脫口秀演員Jim程建評。

「冷面笑將」程建評，不負眾望的帶來了許多「地獄梗」。從父親過世的經驗至到墮胎，運用自身獨到的觀點，笑聲也迴盪在大禮堂中。

世新大學學生會理事長官芸如表示：「在消息釋出時，有許多同學私訊粉專希望學生會可以舉辦脫口秀。學生會收到同學的期待後，盡力的滿足同學們的期待。同時，也很感謝參與的同學，讓脫口秀可以如預期的舉辦。」

▲ 大合照。