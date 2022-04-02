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世新籃球員PO不雅影片拉票遭批垃圾　校方：依性平會調查結果懲處

▲▼世新藍球員PO「外流影片」到萬人社團拉票（圖／翻攝世新籃球聯盟）

▲世新一名王姓籃球員PO不雅影片拉票，校方將根據性平會調查結果懲處。（圖／翻攝世新籃球聯盟）

記者許敏溶／台北報導

世新大學學生自主舉辦的「世新籃球聯盟」近日開打，各系可提名球員經過人氣投票，人氣最高前幾名可被保送到明星賽球員名單之中，卻傳出一名王姓籃球員，透過在社團PO出不雅影片來換取高人氣，引發外界批評，世新大學今（2日）表示，已聯繫該生並將不雅影片下架，學校性平會已經立案，未來將根據調查結果進行懲處。

有網友在網路論壇Dcard，以「高調、世新籃球王同學公開外流女性私密影像衝投票人氣」為題發文表示，發現王姓男大生的照片下方有人留言「這個人散佈別人的性私密影像」後開始追查，發現王男在1.7萬（現1.8萬人）的社團中PO出外流影片。

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▲▼世新藍球員PO「外流影片」到萬人社團拉票。（圖／翻攝Dcard）

▲世新王姓籃球員PO不雅影片到萬人社團拉票，引發網友批評。（圖／翻攝Dcard）

經過了解，原來世新學生近期主辦「世新籃球聯盟」，王男為了參加吸引人氣進入明星賽球員名單，才出此下策，但也引發網友批評，「利用別人的痛苦去獲得利益真的很垃圾」、「有誠意點，臉書公開貼文道歉吧王同學」、「太噁心了，憑什麼拿別人的痛苦為自己博取關注」。

世新大學則表示，王生濫用網路傳播不雅影片獲取按讚人氣，其偏差行為已遭檢舉，軍訓室已聯繫該生確認屬實，經訓誡且告知應即刻下架不雅影片，也與該生約定面談輔導時間。

世新大學強調，這次事件已經由性平會立案，後續等待性平做成決議與建議懲處，再依懲處內容辦法啟動相關程序。

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