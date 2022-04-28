全家被隔離！藥師到宅送快篩　地方媽媽幫北上家人排隊搶購

記者唐詠絮／彰化報導

快篩實名制今(28)上路，民眾只要拿著健保卡就能到藥局買一組5入500元的快篩試劑，彰化縣內有不少藥局一開賣就因為健保卡系統老是「卡卡的」數度停止販售，有藥師因為患者家中有確診者，一家人都無法出門，接到對方電話後親自到府送快篩劑，也有媽媽一大早衝藥局，是為了寄給外地工作的子女使用。

▲彰化販售快篩劑情形。（圖／記者唐詠絮攝）

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本土新冠疫情延燒，民眾對快篩試劑需求倍增，中央疫情指揮中心宣布家用快篩試劑實名制，比照「口罩實名制」民眾可持「健保卡或居留證」購買，無年齡限制，每人限購5支，採身分證字號尾碼分流，星期一、三、五、日由尾碼單號者購買，星期二、四、六、日由尾碼雙號者購買，但1張健保卡1個月買一次。

▲彰化24小時藥局不到8點快篩劑完售。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化員林市有24小時藥局，7點開始販售，1箱78人份馬上被搶購一空，不到8點大門前就貼上「完售」，而員林市天一藥局藥師洪章榮(現任藥師公會全國聯合會政策執行長)表示，上午8點快篩劑開賣後，遇到健保卡系統卡了2次，所幸民眾耐心等候，也有民眾拿了3張健保卡一次買3盒，買起來備用居多，有婦人為了買給北上的子女使用，不少民眾都認為，現在藥局就可以買得到，真的很方便。

洪章榮指出，目前疫情仍舊嚴峻，政府實施快篩實名制，一旦被匡列隔離，可以自行快篩，價錢也比市面上其他品牌便宜，上午還接到有接觸到確診者一家人全被隔離，無法外出，委由藥師親送快篩劑到府服務。

洪章榮也透露，此次參加快篩實聯制是由藥師自行參加，因此縣內有部分藥局沒有加入行列內，販售時間也不同，如果有需要購買快篩劑的民眾，請先上衛生局參閱彰化縣藥局販售名單，才不會空跑一趟。