快訊／傳今本土破萬　蔣萬安：儘速評估兒童「唾液快篩」

▲「3+4」居隔新制上路問題多，蔣萬安籲防疫政策推出不該倉促草率。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

居家隔離「3+4」新制上路，亂象叢生，基層防疫人員抱怨準備不足，指揮官陳時中昨（27日）也認為今（28日）本土確診數可能破萬。國民黨立委蔣萬安表示，「快篩」將逐步成為民眾回復正常生活的重要工具，成人面對「戳鼻子」，都會感到恐懼、不適，甚至疼痛飆淚，更何況是5歲以下的幼童，政府應評估唾液快篩。

蔣萬安表示，在這波疫情中，兒童染疫的情況越來越普遍，特別是5歲以下兒童至今不能接種疫苗，只能透過快篩等公衛手段防疫，接下來快篩的頻率也只怕會越來越頻繁。眼看著家中寶貝不舒服大哭、掙扎反抗，相信很多爸爸媽媽都和他一樣心疼，更擔心一不小心就弄傷孩子。

蔣萬安指出，事實上，快篩在國外已經是稀鬆平常的事，像是美國部分學校、醫院，就會要求所有工作人員每周至少要篩檢一次，確保工作環境安全無虞；而除了鼻腔快篩，唾液檢測等非侵入式的快篩方法，歐美國家也早已廣泛使用，今天我也剛好有機會體驗了國內廠商自主研發的「口水快篩」。

為了兼顧社會正常運作、控管國內疫情擴散，蔣萬安認為，政府應該盡快跟上腳步，儘速評估使用更方便、更容易操作的快篩方式，不僅能提高大眾接受度及篩檢普及率，也提供家長們更多選擇，別讓「戳鼻子」成為這一代孩子共同的成長惡夢。

針對居家隔離「3+4」新制昨天上路，蔣萬安說，不只民眾霧煞煞，也讓地方公衛人員非常辛苦，大家加班接電話、製作居隔單，但仍趕不及送到民眾手上，亂象叢生，疫情持續升溫，政府推出任何新的防疫政策，都應該有通盤的配套，做足準備，目前的步調非常混亂，民眾實在無所依循。