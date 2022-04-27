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遭爆強制76校師生參加「雙語嘉年華」！桃市教育局：已延期

▲▼師大附中高一新生開學第一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲針對有家長投訴疫情下仍堅持舉辦活動一事，桃園市府教育局回應，目前已確定延期辦理。（示意圖／記者湯興漢攝）。

記者張乃文／台北報導

疫情之下，諸多大型活動暫停舉辦，防止任何疫情擴散的可能。不過，《ETtoday新聞雲》記者收到家長投訴，桃園市府教育局日前敲定將在5/14舉辦雙語嘉年華，但因疫情嚴峻，今日再度詢問主辦方，對方說明，已請示教育局，「並沒有延期的想法」。家長認為，「疫情已經搞得大家焦頭爛額，居然還要跨校、跨年齡層集中參加大型活動。」桃市教育局也做出回應。

有家長向《ETtoday新聞雲》記者投訴，桃園市政府教育局日前敲定將在5/14舉辦雙語嘉年華，當時擇定舉辦日期時，確實尚在疫情和緩期間，但如今疫情已相當嚴峻，多校停課的情況下，今日再度詢問主辦方舉辦進度，對方表示「已請示教育局，並沒有延期想法。」

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據了解，強制參與的學校包括高中16校、國中22校、國小38校師生，且參與地點是集中在體育館。讓家長相當不解，「校園疫情已經搞得大家焦頭爛額，還要參加這種大外宣政績？」

對此，《ETtoday新聞雲》記者也進一步向桃園市政府詢問，桃市教育局回應，活動已確定延期至下半年，但詳細時間尚未確認，屆時會再公布。

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