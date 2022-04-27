快訊／快篩實名制來了！身分證字號尾數分流　購買規則一次看

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

COVID-19國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心今(27)日宣布家用快篩試劑販售實名制自今(2022)年4月28日上路，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，平抑市售家用快篩試劑售價，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。

指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

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一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。

另口罩實名制1.0從2020年2月6日實施，歷時2年多，將於4月30日完成第一階段的任務(多數藥局轉為販售快篩試劑實名制)，5月1日起欲購買口罩實名制的民眾請至145家藥局購買（藥局名單可至食藥署官網查詢）。