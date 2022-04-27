　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以篩代隔「14天隔離是騙局」？　教授反酸：小時候包尿布也是騙局

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲政府居家隔離新制「3+4方案」26日正式上路。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

資深媒體人羅友志質疑，政府防疫政策逐漸轉為「以篩代隔」、減少隔離天數，「以篩代隔如果可以，不就表示這兩年14天隔離，是騙局一場」。對此，旅美教授翁達瑞反諷，難道人長大後會自己上廁所，就代表小時候包尿布是騙局嗎。

針對羅友志質疑，旅美教授翁達瑞26日在臉書表示，他要反問這位資深媒體人，孩子長大後會自己上廁所，就代表小時候包尿布是騙局一場嗎，「人的能力會增強，病毒的基因會變異，環境也會改變，這也要我教你嗎」。

▲▼名嘴轟以篩代隔顯示14天隔離是騙局　遭反譏：小時候要包尿布也騙局。（圖／翻攝自羅友志臉書）

▲資深媒體人羅友志質疑，以篩代隔如果可以，「不就表示這兩年14天隔離，是騙局一場」。（圖／翻攝自羅友志臉書）

民進黨立委王定宇26日在臉書轉貼翁達瑞的貼文並贊同說，疫情2年多以來至少有4件事不一樣了，包含台灣2劑接種者涵蓋率達8成、變種病毒Omicron多為無症狀或輕症、醫療用藥及資源已經齊備、國際也走向放寬管制的方向。

王定宇認為，因為上述的差異，肺炎走向流感化，在確保醫療資源無虞前提下，讓生活和經濟盡量維持正常運作，台灣才能穩健地走向共存，「國內居隔放寬為3+4就是其中之一」、「倒是這種媒體人還需不需要包尿布，我們無法得知」。

翁達瑞在網路上自稱旅美教授，經常在網上發文討論時事議題，不過他日前遭前外交官劉仕傑提告，經過檢方查證後，證實他的真實身分是「台籍教授陳時奮」，現與家人居住在加拿大。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

以篩代隔「14天隔離是騙局」？　教授反酸：小時候包尿布也是騙局

邢泰釗辦馬英九三中案　國民黨拒背書：政治追殺再追殺

快訊／總統府確診＋5　4名211營憲兵、1名工友

蔣萬安遭惡意抹黑　詹為元3點分析：唱衰丁守中手法再現

3＋4新制將上路！北市2.1萬人居家隔離　「1.8萬人明天通通解隔」

柯文哲「軟性封城」是什麼？　北市：暫時不會禁止餐廳內用

快篩劑需求暴增！北市剩22萬劑　黃珊珊：再採買48萬劑防開天窗

台灣民意／陳時中防疫表現拿70分　蔡英文施政獲近半民眾贊同

高嘉瑜獻聲力挺陳乃瑜　祝福新店議員初選旗開得勝

快訊／北市議員確診＋1！　王閔生自爆PCR陽性「有輕微症狀」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

金鍾國通訊錄甜稱她「懵」　宋智孝只叫他「歐巴」...懵鍾鐵粉興奮了！

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

以篩代隔「14天隔離是騙局」？　教授反酸：小時候包尿布也是騙局

邢泰釗辦馬英九三中案　國民黨拒背書：政治追殺再追殺

快訊／總統府確診＋5　4名211營憲兵、1名工友

蔣萬安遭惡意抹黑　詹為元3點分析：唱衰丁守中手法再現

3＋4新制將上路！北市2.1萬人居家隔離　「1.8萬人明天通通解隔」

柯文哲「軟性封城」是什麼？　北市：暫時不會禁止餐廳內用

快篩劑需求暴增！北市剩22萬劑　黃珊珊：再採買48萬劑防開天窗

台灣民意／陳時中防疫表現拿70分　蔡英文施政獲近半民眾贊同

高嘉瑜獻聲力挺陳乃瑜　祝福新店議員初選旗開得勝

快訊／北市議員確診＋1！　王閔生自爆PCR陽性「有輕微症狀」

急診醫一張圖曝慘況「大量病患湧入」　網驚：醫療崩壞前兆

布袋港水環境營造　鹽田景觀設立親水設施

布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」　重新打造王船碼頭

《勞工職災保護法》5／1上路　嘉義縣勞青處籲重視工安保障

全台22縣市國中小學童受惠　嘉義縣安裝5716台冷氣

嘉義縣長照中心資源連結　照管專員轉介新屋興建

嘉義縣阿里山鄉幸福巴士　新增大凍山步道、多林車站及得恩亞納三站

嘉榮電話關懷搭配視訊門診醫療　關懷居家照護確診者

廢棄蚵殼成蚵金　嘉義縣頒發全國首座廢蚵殼暫置場許可證

朴子天公壇真人藝閣文化祭　210名學童扮仙遊街

日本臘腸狗公園玩耍被蛇咬鼻子　臉腫成「超厚本壘板」送醫吊點滴

政治熱門新聞

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

柯「軟性封城」是什麼？北市這樣說

3＋4新制將上路　北市1.8萬人明解隔

快訊／總統府確診＋5　4名211營憲兵、1名工友

14天隔離是騙局　教授發文狠酸

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

快訊／蔡英文示警「疫情還沒到高峰」　宣布4大防疫新措施

柯：比賽才要開始　已到過關前決戰

邢泰釗辦馬英九三中案　國民黨拒背書：政治追殺再追殺

蔣萬安最新民調　藍營鐵票倉竟然告急

快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

「疫情將成幾何式的上升」　璩大成：2、3個禮拜後可能會達到90倍

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

快篩劑需求暴增！北市剩22萬劑　黃珊珊：再採買48萬劑防開天窗

更多熱門

相關新聞

鄭文燦：別再包車載員工PCR！網驚

鄭文燦：別再包車載員工PCR！網驚

桃園市確診數不斷上升，已破6784例，市府26日公布居家隔離人數達1萬2037人且還再增加，即使緊急加開4個臨時社區採檢站仍爆量，市長鄭文燦連兩天在記者會公開喊話，因快篩試劑供應不足，增加採減量能負擔而塞車，呼籲民眾有必要再前往社區採檢站篩檢，企業職場也盡量避免集中載往採檢站採檢。結果消息引發網友熱論，連連驚呼問「不然要到哪？」

防疫政策已到轉折點！沈富雄：陳時中的麻煩在這

防疫政策已到轉折點！沈富雄：陳時中的麻煩在這

即／美國副總統賀錦麗確診！

即／美國副總統賀錦麗確診！

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

關鍵字：

羅友志新冠肺炎羅友志

讀者迴響

熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

管理員證：吧檯撿到強尼戴普斷指

熊熊穿超辣打第3劑！　「G罩杯激增」萬人歪樓副作用：超腫

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

他入職5天被開除　公司超扯7理由

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

網友買到劣質假貨！飆罵「代言不負責任」　小禎怒了

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面