以篩代隔「14天隔離是騙局」？　教授反酸：小時候包尿布也是騙局

▲政府居家隔離新制「3+4方案」26日正式上路。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

資深媒體人羅友志質疑，政府防疫政策逐漸轉為「以篩代隔」、減少隔離天數，「以篩代隔如果可以，不就表示這兩年14天隔離，是騙局一場」。對此，旅美教授翁達瑞反諷，難道人長大後會自己上廁所，就代表小時候包尿布是騙局嗎。

針對羅友志質疑，旅美教授翁達瑞26日在臉書表示，他要反問這位資深媒體人，孩子長大後會自己上廁所，就代表小時候包尿布是騙局一場嗎，「人的能力會增強，病毒的基因會變異，環境也會改變，這也要我教你嗎」。

▲資深媒體人羅友志質疑，以篩代隔如果可以，「不就表示這兩年14天隔離，是騙局一場」。（圖／翻攝自羅友志臉書）

民進黨立委王定宇26日在臉書轉貼翁達瑞的貼文並贊同說，疫情2年多以來至少有4件事不一樣了，包含台灣2劑接種者涵蓋率達8成、變種病毒Omicron多為無症狀或輕症、醫療用藥及資源已經齊備、國際也走向放寬管制的方向。

王定宇認為，因為上述的差異，肺炎走向流感化，在確保醫療資源無虞前提下，讓生活和經濟盡量維持正常運作，台灣才能穩健地走向共存，「國內居隔放寬為3+4就是其中之一」、「倒是這種媒體人還需不需要包尿布，我們無法得知」。

翁達瑞在網路上自稱旅美教授，經常在網上發文討論時事議題，不過他日前遭前外交官劉仕傑提告，經過檢方查證後，證實他的真實身分是「台籍教授陳時奮」，現與家人居住在加拿大。

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