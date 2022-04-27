日媒「台北支局長」矢板明夫確診　慶幸自己在台北「不是在上海」

▲矢板明夫確診，慶幸自己在台北不是在上海。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部 Yaita Akio）



記者林彥臣／綜合報導

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書發文，證實自己確診了，但是接種3劑高端疫苗，目前症狀輕微，並且慶幸自己是在台北，而不是在上海，即使確診了之後，所有待遇也都相當人性化。

矢板明夫在臉書發文表示，非常慶幸自己現在人是在台北，而不是上海，不用被送到建築工地臨時改造的方艙醫院去隔離。

矢板明夫也列出自己的三點感想

第一，是衛生局的工作人員十分辛苦，打電話來經常是深夜11點以後，無論男女都有些聲音嘶啞，可見這一段時間幾乎沒有怎麼休息。

台灣的防疫之所以能夠於領先世界，和這些人的默默貢獻是分不開的，在此向所有醫事人員道一聲感謝，您們辛苦了。

第二，是PCR檢查十分人性化。檢查地點是在河濱公園內，坐在防疫計程車後排不必下車，除了一個檢查員，不和任何人接觸，既防止交叉感染，又有效率。

一路上和防疫計程車的司機有說有笑，但他絕不會問及家人是否感染等隱私問題，應該是受過很專業的培訓。讓人感到十分體貼。

第三，是高端疫苗控制症狀的效果確實不錯。我打了三劑高端疫苗，周圍的幾個染疫的朋友都是打了別的疫苗的，他們或者高燒不退，或者劇烈咳嗽，症狀都比較嚴重。

矢板明夫強調，台灣今天的確診人數超過6000人，已經全面進入與病毒共存的階段，台灣的防疫到現在表現得非常好，就像一場足球比賽已經完美地防守了前80分鐘，但最後10分鐘是最關鍵，「打疫苗、勤洗手、多休息。保護自己也保護他人，大家一起協力，堅守最後10分鐘」。

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