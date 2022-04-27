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萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪

▲▼萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪。（圖／桃園市政府、翻攝梁為超臉書）

▲桃園PCR單日破萬人，塞爆採檢站。（圖／翻攝梁為超臉書）

記者許力方／綜合報導

桃園市確診數不斷上升，已破6784例，市府26日公布居家隔離人數達1萬2037人且還再增加，即使緊急加開4個臨時社區採檢站仍爆量，市長鄭文燦連兩天在記者會公開喊話，因快篩試劑供應不足，增加採減量能負擔而塞車，呼籲民眾有必要再前往社區採檢站篩檢，企業職場也盡量避免集中載往採檢站採檢。結果消息引發網友熱論，連連驚呼問「不然要到哪？」

鄭文燦25日日在疫情記者會上表態，快篩試劑不足，社區採檢站湧入民眾，提及和碩聯合科技桃園廠累計採檢人數達2493人，特別的是，確診694例都是無症狀感染者，員工及企業都不知情，是透過快篩及市府PCR檢測才發現群聚感染，希望未來企業建立定期快篩制度，確保職場安全營運。

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▼鄭文燦呼籲：企業別再包車載員工來PCR。（圖／桃園市政府）

▲▼萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪。（圖／桃園市政府、翻攝梁為超臉書）

▲▼萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪。（圖／桃園市政府、翻攝梁為超臉書）

鄭文燦坦言，桃園社區採檢站PCR採簡單日量能已突破萬人，因應5月快篩試劑將陸續鋪貨至各藥局，呼籲各企業及職場多加採取居家快篩方式，別再用遊覽車將人載到社區採檢站採檢，讓社區採檢站的PCR採檢量優先留給受匡列居隔或有必要者，避免造成PCR採檢量能吃緊。

關於快篩試劑供應問題，鄭文燦26日在疫情記者會上再度重申，因快篩試劑尚未普遍鋪貨，許多家庭、企業、職場多選擇前往社區採檢站採檢，昨日桃園6個社區採檢站單日即採檢1萬2139位，數量龐大，易影響採檢能量。為避免各社區採檢站塞車、增加能量負擔，除了希望中央盡快讓快篩試劑鋪貨，同時也呼籲民眾有必要再前往社區採檢站採檢，企業、職場也請盡量避免集中載往社區採檢站採檢。

國民黨市議員梁為超22日也曝光「PCR人潮萬頭攢動延綿近公里」的現場照，強烈要求市政府要再增加篩檢站，直指快篩試劑一劑難求，民眾可能因為買不到快篩，直接到採檢站做免費PCR，像是中壢中正公園採檢站人多到要排隊，緊急加開的中壢龍岡站從一早就超過1000人排隊，有些民眾也擔心群聚問題，想篩檢也不敢接近望之卻步。

消息引發熱議，網友紛紛驚呼問道「市長…不然要到哪檢測？」「中央沒政策沒方法，人民自主應變保護自己」、「不然勒？要企業員工都不要篩」、「企業比政府積極推動，為自己員工身體著想，真的很好的老板」、「企業也很為難好嗎」、「這是個好公司」、「難怪一直都不同意普篩，根本就沒東西可篩啊！」還有人苦嘆「就買不到呀」、「請讓我們能買到快篩，我們也千百個不願意頂著大太陽去排隊呀！」

▼梁為超曝光現場照：PCR人潮萬頭攢動延綿近公里。（圖／翻攝梁為超臉書）

▲▼萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪。（圖／桃園市政府、翻攝梁為超臉書）

▲▼萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪。（圖／桃園市政府、翻攝梁為超臉書）

▲▼萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪。（圖／桃園市政府、翻攝梁為超臉書）

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