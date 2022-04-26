28歲女居隔5天「飯店墜亡」！生前狂傳訊求助：哥哥救救我

▲28歲女墜亡，生前向哥哥求助「快救救我」。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸青海日前發生一起墜樓意外，28歲的魏姓女子居家隔離時，從窗戶墜下身亡，事後被認定「排除他殺」。不過，死者的哥哥公布了生前的對話，魏女突然求救，不久後身亡，事件令人費解。

綜合陸媒報導，魏女3月12日從高風險地區前往青海西寧，按照要求在飯店居家隔離，5天後從窗戶墜下，送醫不治身亡。警方獲報後前往調查，因為事發時房門從外面反鎖，並無人進出，加上調閱監視器後，並沒有發現魏女與其他人發生矛盾、糾紛，墜樓現場也遺留了一支斷裂的窗戶手把，現場勘驗後認為，魏女可能想要逃走，從房間內打開紗窗像下攀爬，過程中窗戶手把斷裂，才導致墜樓。

不過，魏女的哥哥指稱，妹妹當天是與男友一同離開，到飯店隔離後也接受過數次採檢，還表明「一切安好」，沒想到突然出了意外，男友也不見蹤影，實在不曉得為什麼。

▼哥哥表示，妹妹突然開始求助。（圖／翻攝微博）



魏女的哥哥表示，妹妹生前曾經求助，遭到精神虐待，卻沒有詳細解釋情況，且墜樓前突然傳了一大串消息，不斷求援「哥哥，哥哥，快來救我」，還告知哥哥有個窗戶，想從窗戶爬出去，因為「怕被陷害有病」。

對此，也有外界認為，可能是隔離了5天，精神狀況出了點問題，看到窗戶想逃跑，又怕被防疫人員陷害「得病」，因此甘願冒著墜樓的風險爬出去，導致了意外的發生。

▼魏女隔離時突然說出負面的話語。（圖／翻攝微博）



網友們看完魏女的事件，也忍不住留言建議，「酒店隔離14天，漫長而痛苦，且每天幾百元，身心壓力都大，為什麼不以居家隔離為主呢」、「隔離一天幾百塊，精神壓力還大，打工人哪有這麼多錢」、「簡單粗暴的防疫結果」、「隔離人員沒了收入還要付一大筆費用，怎麼調整好心態？說這種話與說『何不食肉糜』沒什麼差別。」

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