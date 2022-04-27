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防疫政策信任度「已到轉折點」！沈富雄：陳時中的麻煩在這裡

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

▲沈富雄表示，許多台北市民不贊成陳時中選市長。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者柯振中／綜合報導

本土疫情仍持續延燒，現行的防疫政策改成「3+4」，引起許多質疑。對此，民進黨前立委沈富雄表示，民調出爐後，有許多台北市民不贊成陳時中選市長，但對防疫上賣力、用功的程度還算肯定，不過目前也到了轉折點，已經有人開始思考，目前的防疫政策是否正確。

沈富雄26日在TVBS節目《少康戰情室》表示，以香港、南韓、紐西蘭等國家的例子來看，台灣要達到單日4萬6,000人確診，只要3個禮拜，還甚至會超過，但陳時中團隊評估，台灣確診人數不會超過5萬例，甚至只有4.5萬例，不會再上升。

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不過，沈富雄認為，香港疫情突然爆發，每天8、9萬人確診，下降的速度也很快，且消失得很徹底，南韓上升的速度較慢、國家人口較多，因此下降的速度比香港慢了很多，但這2地有個共同點，都是衝上9萬多、甚至40多萬的高峰，才會逐漸下來。

沈富雄表示，若按照陳時中的說法，單日確診最高5萬例，恐怕疫情持續到明年年中，都還不會下來，「那陳時中你選什麼台北市長？」

▼沈富雄說，若按照陳時中的說法，單日最高5萬例，疫情恐怕持續到明年年中。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院社福及衛環委員會 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

沈富雄說，疫情的峰值圖數據相當有說服力，但現在陳時中團隊弄出了「3+4」政策，其實就是因為過去清0過度，現在沒辦法再做、效果也不好，只能修正過去的錯誤，「但他怕丟臉、不敢講。」

沈富雄提到，提出「3+4」政策後，新北市長侯友宜不買帳、台北市副市長黃珊珊也反對，因為「你改這樣我照樣累死」。沈富雄指出，他寧願疫情一口氣衝上高峰，再瞬間下來，也不想要每天確診人數5、6,000人、甚至是1萬人，這樣的話台灣疫情將沒完沒了。

對於沈富雄的說法，趙少康則詢問，若依照陳時中團隊的預估，每天確診4萬5,000人左右、台灣約有350萬人會確診，等於疫情要維持80天才能下降，如此一來可能就相當接近選戰，「你沒有問他還怎麼選舉？」

對於趙少康的詢問，沈富雄則說，陳時中向他告知，目前沒有心思想這個，但現在已經由不得陳時中，甚至由不得蔡英文做決定，雖然台北市有一半的人不贊成陳時中選市長，但對防疫的賣力、用功程度還是十分肯定。

不過，沈富雄也提到，現在已經到了轉折點，民眾開始思考，防疫工作到底做對了、還是沒做對，若陳時中做對了，那就不能去選市長，因為「房子蓋一半，不能換師傅」，若做錯了，要留下來修正錯誤，更不能去選舉，「目前陳時中的麻煩就在這裡。」

 

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