台南預估28萬人染疫？！　藍軍請環保局及早因應相關垃圾問題

▲台南市議會國民黨團，請環保局正視清潔人力不足以處理確診者和居家隔離者垃圾問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國內染疫人數破萬已在眼前，台南市議會國民黨團，請環保局正視清潔人力不足以處理確診者和居家隔離者垃圾問題，衛生局預估台南將有28萬人確診，這些確診者和居家隔離者所製造出來的垃圾，是否會造成二次傳播？只有一家委外清潔公司有能力處理37區確診者和居隔者的垃圾嗎？請環保局及早因應。

王家貞指出，台南市居家隔離人數目前有922人，確診者和居隔人士垃圾該如何處置？里鄰長對於這些疫情間，生活必要資訊都不知，環保局應跟民政系統合作，將這些資訊下放到各區里，讓確診者或居隔者知道撥打專線2686610，環保局就會派專人來收，也讓他們知道垃圾裝7分滿做好分類，委外的專門清潔業者一周會來收兩次，解決這些垃圾問題。

李中岑接著說，市民都擔心確診者或居家隔離者，他們的垃圾是否會造成病毒的二次傳播，一個禮拜委外收取確診者和居家隔離者的垃圾，都用掩埋方式處理雖然有消毒，仍讓市民覺得不妥，為何這些病毒垃圾不用焚燒的方式處理？衛生局預估台南市將有28萬人染疫，現在只有1家委外清潔公司清運37區確診者和居隔者垃圾，未來染疫人數越來越多，一家清潔公司絕對不足，請環保局事先規劃增加委外專責清潔公司，提早因應以免措手不及。

方一峰表示，大北門地區有好多條確診者足跡，造成人心惶惶，他服務處接到鄉親詢問電話接到手軟，鄉親們擔憂環保局沒有去噴藥消毒，現在不公布足跡更不知哪裡可以去哪裡不能去，為了大家健康，請環保局能到鄉親或遊客常去的公共場所密集消毒，雖然噴藥的清潔人員是委外，但仍請為辛苦的他們爭取津貼，至於透明垃圾袋政策，雖然反彈很大，但宣導這麼久，廠商也開始製造透明塑膠袋，好的政策忽然叫停真的可惜。

曾培雅說，清潔人員的工作真的很辛苦，尤其在疫情間希望能增加名額，現有垃圾車422台，資源回收車365台，車輛非常需要汰舊換新，否則垃圾車會漏水變成臭味汙染環境的製造者，虎尾寮空汙嚴重，雖裝有空氣盒子微型感測器1400個仍無法解決問題，希望能正視空氣汙染問題。

林燕祝則指出，極端氣候災難頻傳，台灣面臨2050年全球淨零排放趨勢，需要建構科技研發和氣候法治，若20年內全球問題不解決，將升溫攝氏1.5度，這些危機會衝擊到能源、水資源與糧食安全，將造成許多居住地與生物棲地的喪失，因此，台南市政府也將徵收碳費，請趕緊整合並輔導35家高碳排工廠以及下游廠商，及早達成淨零排放目標。





林美燕說，因為疫情關係，第一線清潔消毒人員的風險非常高，口罩面罩手套和消毒液，都隨清潔車配備也希望清潔隊員能落實防疫措施，快篩劑更是他們迫切需要的，清潔隊有38區清潔隊，快篩劑應該下放到每一區，備而不需。

蔡淑惠則表示，在許添財時代推行垃圾不落地，環保局長謝世傑就是當年推動政策者，被罵了好久，但許添財動用市府所有局室全力支持，相較最近透明垃圾袋政策地方反彈就不了了之，桃園市卻因為力推了成為全國首創，好的政策不該政策轉彎，垃圾問題嚴重，台南市有的大樓民間處理，有的環保局收，住戶會做比較都希望環保局收，是否該跟民間溝通協調，不要讓問題變得這麼棘手。

李鎮國說，永康區人口全市之冠，大量的建案快速增長，但清潔隊人員、車輛編制不足，垃圾清運量早已不堪負荷，以致運送之垃圾車輛經常性超載，造成車輛故障率攀升，國防部預算充裕，但永康軍營等垃圾清運仍由清潔隊運載，雖是早期依循至今，應該要檢討，如此可將空餘清運量，回饋支援永康區市民垃圾運送，以減輕清運負擔。

尤榮智則關心違規廣告問題，他說，台南市政府執行違規廣告拆除工作，從去年到今年拆除了74135件，工作人員真是辛苦了，他非常遵守市府規定，只掛3面新年恭賀看板，但民進黨議員初選，違規廣告滿天飛，現在初選落幕，大曾文地區仍有30多面違規廣告仍高掛在牆面，現在輪到民進黨初選出線者懸掛違規廣告，為了市容也為了安全，請工務局和環保局強力執法拆除違規廣告，不要鬆懈。

蔡育輝詢問指出，學甲爐渣汙染案掀起軒然大波，案發至今鄉親都關心有廠商被檢察官起訴嗎？農地污染的爐渣數量龐大，立委陳椒華檢驗的結果跟環保局一樣嗎？學甲工廠用地數量有多少？希望環保局能跟鄉親一起守護台南珍貴的農地，不要讓學甲爐渣壞了府城台南糧倉的美名。