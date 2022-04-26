台南+90！案號足跡上網查　個案居家照護26日正式啟動

▲台南市長黃偉哲指出，26日台南本土個案+90，個案居家照護正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，26日台南新增90例本土個案，其中51例為男性、39例為女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於4月21日至4月25日，其中包含11例為無症狀感染，26日個案居家照護正式啟動。





衛生局長許以霖指出，台南90名病例中，20名為經匡列為居家隔離者後採檢確診、5名為接觸親友而確診、3名為軍營相關接觸者、2名校園接觸者、1名職場接觸者、1名與確診者足跡重疊；另有58名疫調中個案。疫調相關詳情另上傳台南市衛生局網站（台南市COVID19-儀表板有本市案例清楚的疫情說明

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產後護理之家防疫措施方面，台南市產後護理之家工作人員3劑疫苗接種完成率94.7％；尚未完成疫苗應接種劑次滿 14 天之工作人員，每7天進行1次自費篩檢；新進工作人員則應出具到職前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。





因應本土確診人數增加，台南市居家照護服務中心26日啟動，服務中心分別設置「健康照護」和「生活關懷」兩處辦公室；「健康照護」由衛生局團隊率37區衛生所以及4間主責醫院、31間網絡醫院及逾600間基層診所和藥師公會等專業團隊，提供給確診者包括：健康關懷、視訊診療、送藥到府和後送就醫等服務；而「生活關懷」則由市府團隊相關局處搭配37區區公所，提供學生關懷、弱勢家戶協助、寵物照護等10大安心協助，衛生局已把相關指引製作成手冊，將提供給接受居家照護服務的確診者安心閱讀。