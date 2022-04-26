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台南「營造與職安實務觀摩宣導會」　邀學生參觀公共工程職安扎根校園

▲台南市勞工局26日與交通部鐵道局南工處合作，於台南市鐵路地下化工程辦理「營造與職安實務觀摩宣導會」，邀請台南高工學生觀摩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局26日與交通部鐵道局南工處合作，於台南市鐵路地下化工程辦理「營造與職安實務觀摩宣導會」，邀請台南高工學生觀摩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動職安教育扎根校園，落實市長黃偉哲打造「希望家園職安城市」願景，台南市勞工局26日與交通部鐵道局南工處合作，於台南市鐵路地下化工程辦理「營造與職安實務觀摩宣導會」。

邀請台南高工學生參與，現場經由大陸工程股份有限公司工程師實際解說，細心指導現在化工法關鍵，透過現場觀摩學習的方式，除加強本職學能外，並同時了解營造工地安全衛生管理之重要性，強化學生對於營造工地職場安全意識。

勞工局長王鑫基表示，為讓職安意識深植於各世代，讓青少年於進入職場前即對職場安全健康有基礎的認識，今年將職安教育延伸至校園，推動職安文化向下扎根，繼3月26日結合台南高工校慶辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，透過多元工安體驗活動設計及贈與施工架供教學使用，提升該校全體職員及師生職場安全衛生觀念及危害預防意識，獲得學生正向回饋。

▲台南市勞工局26日與交通部鐵道局南工處合作，於台南市鐵路地下化工程辦理「營造與職安實務觀摩宣導會」，邀請台南高工學生觀摩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26日再與交通部鐵道局南工處合作辦理「營造與職安實務觀摩宣導會」，邀請台南高工土木科學生，參觀台南市大型公共工程-台南市區鐵路地下化工程，透過至營造工地現場臨場觀摩，加深對營造工地職場安全意識，補足課堂法規講授不足之處。

▲台南市勞工局26日與交通部鐵道局南工處合作，於台南市鐵路地下化工程辦理「營造與職安實務觀摩宣導會」，邀請台南高工學生觀摩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市職安健康處處長李炫昌表示，今日觀摩宣導會由大陸工程股份有限公司工程師現場解說，讓學生們實際體驗及感受營造工地作業環境工作情形，並從中習得營造工地危害及職安法相關法令規定，同時了解大型營造工地之勞工安全衛生管理方式，藉此即早培養學生對於未來即將接觸之職場環境危害辨識及預防能力，落實職安文化向下扎根。

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