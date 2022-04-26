郭信良接見台南市屏東縣同鄉會　感謝逗陣來打拼

▲台南市議會議長郭信良26日下午，在議員李中岑陪同下，於市議會接見台南市屏東縣同鄉會理事長陳俊佑一行人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良26日下午，在議員李中岑陪同下，於市議會接見台南市屏東縣同鄉會理事長陳俊佑一行人，郭信良議長肯定成立27年的台南市屏東縣同鄉會，為台南市進步繁榮注入活力，會中雙方並就10月份即將於議會前廣場舉辦之園遊會交換意見。

郭信良議長表示，議會是屬於所有百姓的，特別在他擔任議長以來，積極努力活化提升議會空間與效能，不僅整頓環境栽植花果樹木做好綠美化，打造水舞亮化景觀工程，創造市民休憩去處，同時更舉辦多項活動吸引民眾走入議會，像是提供學校場所舉行畢業展、開放廣場供街頭藝人表演等，就是希望拉近市民與議會的距離，創造民眾發揮才能的舞台。郭議長期許，議會不僅只具備監督市政功能，同時也是非常親民的公共活動空間。

陳俊佑理事長表示，素聞郭信良議長向來熱心公益，用心帶領議會人員服務市民，果然百聞不如一見，連其中一位陪同前來的理事，其女兒結婚都指定夜間來議會拍攝婚紗照，見證美麗時刻。陳理事長感謝郭議長對於同鄉會的支持與鼓勵，也期盼10月園遊會的舉辦，可以讓更多民眾認識到台南市議會的努力與用心。