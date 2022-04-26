齊心抗疫！　台南勞、衛合辦外國人防疫宣導會　

▲台南市勞工局、衛生局聯合辦理「外國人Covid-19防疫措施宣導會」，提醒務必落實相關防疫措施，一同為全民健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓事業單位及私立就業服務機構，更了解相關防疫規範，26日由勞工局、衛生局聯合辦理「外國人Covid-19防疫措施宣導會」，提醒務必落實相關防疫措施，一同為全民健康把關。

26日宣導會特別邀請成大醫院新冠肺炎應變中心執行秘書，也就是成大醫院感染管制中心感染管制師吳宛靜擔任講師，當日講述COVID-19基本認識、個人之防護措施、企業持續營運指引及雇主聘僱移工指引等內容，使事業單位能了解現行法令政策及採取之因應措施，以降低疫情所造成之衝擊，另由衛生局宣導移工防疫重要事項，希望來上課的學員們都能擔任種子講師，回去提醒服務的移工夥伴們防疫從生活細節做起，保護自己也保護他人。

勞工局王局長鑫基表示，勞工局目前針對移工百人以上的事業單位共計42家進行專案輔導查察，提醒事業單位務必落實分艙分流，也必須依據「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」成立防疫專責小組，防疫小組應指定相當層級人員擔任防疫長，由適當層級人員擔任防疫管理人員，小組人員應掌握疫情變化防疫宣導、並配合衛生主管機關進行防疫應變等工作。另勞動部4月22日也訂定了「移工發生重大群聚確診事件應變措施應行注意事項」，若「單一廠場員工人數達30人(含)以上，有任一移工確診」或「單一廠場移工確診人數達10人(含)以上」者，事業單位須填寫「通報移工重大群聚確診表」向勞工局通報，事業單位務必確實配合。

勞工局王局長鑫基補充，為利雇主向移工宣導相關防疫資訊，勞工局將持續因應疫情的變化翻譯、編製多國語言防疫宣導資訊，除於line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，亦透過移工的查察業務主動予雇主使用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），本局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。