雲林+37！褒忠幼兒園傳播鏈累計32人　員警與友人共餐確診

▲雲林縣長張麗善24日直播說明雲林疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內確診數持續飆升，中央流行疫情指揮中心公布今（24）日本土確診5092例。雲林縣新增37例，其中12 例為無症狀個案、25 例為輕症，小於5歲個的案2例。斗六市6例，虎尾鎮8例，斗南鎮1例，土庫鎮4例，褒忠鄉8例，元長鄉2例，臺西鄉1例，四湖鄉2例，古坑鄉2例，莿桐鄉1例，東勢鄉1例，大埤鄉1例。

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▲雲林縣今（24）日公佈確診37例，分布於12鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六市6例，案53024、案53025、案55706、案55707、案55708、案56611。虎尾鎮8例，案53032、案53033、案53034、案53035、案53036、案54461、案56612、案56613。斗南鎮1例案53026。大埤鄉1例案53022。土庫鎮4例，案54457、案56606、案56607、案56608。

褒忠鄉8例，案53038、案53039、案53040、案56614、案56615、案56616、案56617、案56618。元長鄉2例，案56609、案56610。古坑鄉2例，案54459、案54460。四湖鄉2例，案53029、案53030。東勢鄉1例案53031。莿桐鄉1例，案53037。臺西鄉1例案55709。

▲褒忠鄉幼兒園確診今日新增11例，相關聯族群已32人確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明感染鏈關聯族群，褒忠鄉托兒所相關延伸案新增 11 例確診個案，其中國小學童案48620的家人案 53038、案53039以及案48621的家人案 56606在今日研判為確診，另外案53031以及案56610為 4/22 公布個案46472的同班同學，目前此傳播鏈的傳染源尚在釐清當中。此傳播鏈至今累計32人確診。

雲林縣今日再出現警員確診，為友人同桌共餐傳播，案56612（虎尾鎮）為雲林縣警員，曾在4/16與4/21公布確診之斗南警分局警官案41419（因陪病自篩確診），警官案41419的感染源目前尚在調查當中。

▲雲林縣警員曾與確診警官同桌用餐，今日確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美說明，雲林縣累計本土病例卻診共243例，輕症無症狀比率為100%，累計居家隔離人數共1964、目前居家隔離追蹤中人數1338人。居家照護部分，居家照護啟動第一天共 46 案申請成功，今日新增 20 案，其餘尚在評估中。

▲雲林縣目前居家隔離人數為1338人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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