排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

▲斗六一家混泥土廠昨日驚傳槍響，兩名司機口角衝突引發槍擊事件，一人腹部中彈送醫，嫌犯遭警方當場逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六一家混泥土廠昨（22）日驚傳槍響，同為司機的吳姓犯嫌與賴姓被害人，疑因排班問題引口角衝突，賴嫌遭打後憤而開槍，造成被害人腹部中彈，警方趕抵當場將賴嫌逮捕，並於其工作車上取出子彈7顆，另賴姓送醫後無生命危險；全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

警方調查指出，吳姓犯嫌（55年次）與賴姓被害人（86年次）同為混凝土廠司機，經常因平日排班發生多次口角而結怨，導致吳嫌懷恨多時，並在所駕駛的混凝車置物包包預藏槍枝和子彈尋仇報復，昨日下午17時許，吳姓犯嫌因遭賴姓被害人持鐵棍毆打，憤而憤而起出預藏的槍枝，朝對方開1槍，造成被害人腹部中彈。

▲吳嫌犯案後將槍枝藏在水溝涵洞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳嫌犯案後即逃往附近產業道路旁水溝涵洞丟棄作案槍枝，再返回公司，警方到場後立即將他逮捕，並取出作案槍枝，全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦，本分局將持續擴大追查槍枝來源，向上溯源。

▲警方找出吳姓嫌犯藏匿之作案槍枝並查扣7顆子彈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局呼籲民眾有任何糾紛，應循正常司法管道解決，勿自行私下以暴力持械處理，以身試法。籲請民眾隨時注意身邊可疑人、事、物，若發現可疑，請打110或本分局報案專線電話：5322598，共同打擊犯罪，維護地方良好治安。

▲吳嫌自述遭賴男長期欺壓，才憤而預藏槍枝伺機反擊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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