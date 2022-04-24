屏東+40！增32足跡東港華僑魚市場入列　5歲以下已24人染疫

▲屏東市工業路大中華生技食品公司清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(24)日公布新增40例本土確診個案，其中有16例為家族群聚感染，衛生局共匡列176人採檢，有146人居家隔離，自主健康管理30人，相關足跡均已陸續完成清消作業。縣府再度呼籲民眾盡快施打疫苗，並做好防疫措施，保護自己也保護家人。

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▲屏東市黃昏市場清消。

縣府統計截至4月23日，縣內居家隔離現管1472人，5歲以下累計24例，無重症，皆未解除隔離。居家照護計畫部分，累計至23日止接獲通報個案64案，經醫療團隊評估，有44案符合居家照護。

40例本土確診個案中，有16例分屬6個家族，為接觸確診親友或同事而感染；其中有二對夫妻，分別為案「53057」、「53058」及案「53060」、「53061」；案「54477」、「54478」、「55720」、「55721」一家四口，案「54485」、「54486」、「54487」一家三口，案「56621」、「56622」、「56623」一家三口，共10案為先前匡列居家隔離，在居隔期間陰轉陽。另有一對父子案「54474」和「54475」，其感染源疫調中。

與其他確診個案相關的有13例，案「53056」、「54479」、「54480」、「54482」、「54484」、「54489」、「55722」、「55723」、「55724」、「56624」、「56625」、「56626」、「56627」，其中有5例居隔陰轉陽。

另有11例案「53059」、「53062」、「53063」、「54476」、「54481」、「54483」、「54488」、「55725」、「55726」、「55727」、「56628」仍在疫調及追溯感染源中。

目前全縣有18校23個班級停課，包括恆春工商、東港海事、屏東高工、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、繁華國小、餉潭國小、僑勇國小、港東國小、東興國小、恆春國小、東光國小、東港國小、東隆國小、崇蘭國小、海濱國小等，727人居家隔離。

衛生局表示，確診者相關足跡包括漁子濯有限公司、東晟冰場、屏東市北區市場、大中華生技食品公司、中山黃昏市場、東港漁市場、小琉球居琉潛水店、大福漁港、白沙碼頭、漁福漁港、杉福生態廊道、和生市場等，均陸續進行清消作業。