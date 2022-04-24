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突破「一天+5000大關」都無感了　1族群只憂1點：何時能提升？

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中近日已表示，疫情將往共存方向前進。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎大爆發，先前指揮官陳時中曾坦言，「清零」已是不可能的任務，也調整政策往共存方向前進，之後更表示，當染疫人數達15%至20%，即實質與病毒共存。中央流行疫情指揮中心今（24）日公布，國內新增5092例本土個案，PTT就有人問卦「今天突破5000例了」，掀起一波討論。

有網友在PTT的Gossiping板上發文，「今天正式本土突破一天5000例大關了，中症增加10人，重症1人」，接著提到，「印象中，這週每天開始破千之後，就下不來了，現在是4/24，大家覺得，到月底前，還有6天…是否真的會達到每日破萬人的狀況呢？」

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但畢竟台灣正經歷與病毒共存的陣痛期，就有人馬上留言，「已經無感」、「破萬有差嗎？做好基礎防疫就好」、「明天6000多啊」、「我是覺得會破萬」、「每天新聞都穩定加一千」、「一定的啊！又沒禁內用」、「越來越無感」、「51連假玩起來」、「中重超低，每天報流感不煩嗎」、「共存了，幾例不重要了。」

其中，還有人忍不住指責，現在的情況根本在禍國殃民，不過更多網友卻直呼，「5000禍國殃民，歐美各國表示：= =？」、「5千多就禍國殃民？所以國外亡國了嗎？」另外，也有人針對一點提出質疑，「破萬要先提升篩檢量」、「篩檢量還是那麼低，X都兩年多了」、「破萬？沒那個篩檢量破個頭啦！」

4月本土病例統計（截至今日共3萬297例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
►4月12日+551例
►4月13日+744例
►4月14日+874例
►4月15日+1209例
►4月16日+1199例
►4月17日+1210例
►4月18日+1390例
►4月19日+1626例
►4月20日+2386例
►4月21日+2969例
►4月22日+3766例
►4月23日+4126例
►4月24日+5092例

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