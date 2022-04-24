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社會 社會焦點 保障人權

處理自撞車禍揪酒駕！駕駛無罩+PCR陽性　基隆警急匡8人

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市23日晚間發生一起發生一起小客車自撞車禍，安樂派出所獲報到場時，不但發現駕駛滿身酒氣、神智不清，原以為只是單純酒駕自撞案件，惟因男子不願配合酒測更全程沒戴口罩，警方因而強制將男子送往醫院抽血檢驗，未料將駕駛送醫後，卻被醫院通知該名駕駛為新冠肺炎確診者！基隆警局也在第一時間匡列與男子有接觸的8名員警，要求接觸員警規劃輪休或請休在家休息。

▲▼基隆男子酒駕被逮還 被驗出新冠肺炎陽性確診。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆男子酒駕被逮還被驗出新冠肺炎陽性確診。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第四分局安樂派所23日晚間11時許，接獲一起車禍自撞案件，獲報前往處理時，發現駕駛渾身散發濃烈酒氣、神智不清，並將駕駛送醫，原以為僅是單純的酒駕案件，不料事後竟發現該名駕駛還是新冠肺炎的確診者！基警第四分局也在第一時間緊急啟動高規格防疫措施，避免讓更多的員警暴露在染疫風險之中。

警方指出，經查發現84年次的李姓駕駛先是在麥金路與樂利三街口發生擦撞護欄肇事，但仍持續行駛直至麥金路段因再度肇事後才停車，且警方獲報到場時，李男未戴罩還拒絕酒測，更出現脫序行為，員警也依法將李男帶往衛福部基隆醫院進行強制抽血檢驗，不料卻被醫院通知李男的入院PCR檢測為陽性確診。

警方獲報後，在第一時間啟動緊急應變措施，進行環境清消及要求處理案件過程中與李男有接觸的安樂派出所、偵查隊員警共8人，在交接班時勿再與他人接觸，並免除勤務，規劃輪休或請休在家自主管理，待快篩及PCR檢測為陰性再返回工作崗位；並同步通知到場協助處理的民間拖吊業者，請業者加強防疫自主管理。

警方也呼籲，防疫期間警察機關執法沒有假期，也籲請民眾嚴格遵守防疫規定，減少病毒傳播風險，保護自己也保護他人。

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