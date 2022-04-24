快訊／台中人很愛唱！+150確診4大KTV都有足跡　藏壽司也入列

▲快訊／確診增150例，台中人太愛唱「超巨、錢櫃、闔家歡KTV都有足跡」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今日本土確診新增5092例，台中市本土個案新增150例，台中市政府也公布確診者足跡，其中有4家KTV上列，包括西屯區超級巨星KTV、中區錢櫃KTV、南屯闔家歡凱旋店KTV、北區超級巨星KTV。另外還有藏壽司、八方雲集、文心第一黃昏市場。市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，考量台中是全台第二大城市，近期新增確診個案數都超過百名，為加嚴防疫，明日起台中市境內醫院、住宿型長照機構暫停探視，除例外情形籲請民眾配合。

盧秀燕今天下午舉行記者會說明疫情，新增確診者年齡部份，包括未滿12歲16例，12至64歲126例，65歲以上8例；在性別部份，78位男性、72位女性；依感染源分類，密切接觸者63位，調查中87位。

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衛生局長曾梓展今日也針對幾件指標群聚案件說明，包括后里幼兒園新增6例(3例學生、1例老師、2例老師的友人)，累計10例；梧棲童綜合醫院有醫護人員確診；中國附醫群聚案件有醫護人員確診。

有關個案足跡部分，曾梓展指出，經疫調，台中新增確診個案足跡包括4月19日西屯區十二月粥品、八方雲集 (台中逢大店)；4月20日西屯區藏壽司(福科店)、西屯區超級巨星KTV(市政河南店)、南屯區文心第一黃昏市場、錢櫃KTV(台中自由店)；4月21日潭子傳統市場；4月22日中區派克脆皮雞排、南屯區闔家歡KTV(凱旋店)；4月20日至21日北區超級巨星KTV(公園店)；4月20日至22日達美樂(西屯福雅店)。市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。