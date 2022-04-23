　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

▲雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛生局長曾春美表示，雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與20鄉鎮市所一同設立「居家關懷中心」今（23）日正式啟動，新聞處副處長黃俊彥說明，根據Omicron病毒的特性與整體數據顯示，Omicron確診者無症狀比例超過99%，為維持醫療中重症的量能，雲林縣預先做好準備，也針對未來確診居家照護者規劃送餐、寵物照護、倒垃圾與農事服務。

▲雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣截至今日確診者206人，均為輕症。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美說明，生活關懷部分由醫療團隊來負責，均須經過評估方可進行協助，今日51例有2例個案是進入醫療院所，其他49案均申請評估居家照護，而目前有4例通過評估是可以在家進行居家照護。居家照護條件原則上是個人清消要做好，如果家中是共用衛浴則必須要完整清潔消毒才可以讓家人使用，避免家人受到傳染而確診。

▲雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣各鄉鎮市公所居家照護關懷中心專線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府及各鄉鎮市居家照護關懷中心除了提供醫療關懷外，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。而學生居家照護部分，教育處啟動關懷計畫，學校需每天持續關懷紀錄，由督學每日確實掌握學校疫情狀況、教學狀況、學生學習及居隔或確診學生的健康、心理、學習關懷。

▲雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣居家照護關懷中心針對學生部分，學校需每日持續關懷及記錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣民在被匡列居家隔離的同時，有部分農漁民提出包含施肥、拔草、灑農藥等需求，居家關懷中心為此增加「農事照顧」服務，農業處針對農林漁牧都有設立窗口；而重要民生問題部分，垃圾清理將由環保局專人專案處理廢棄物，以減少鄉鎮市公所負擔，居家照護與居家隔離個案為一週1次，集中檢疫所的一週清理2次。

▲雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲寵物照護由雲林縣種植物防疫所協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農事關懷將建立基本資料關懷表，由農業處統籌、媒介，透過農會及產業協會與其他農民提供協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台語歌壇新人廖婉君帶胭脂水粉　恭祝西螺媽祖太平媽聖誕

►雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈擴及國小　爆增14確診累計21人

►快訊／雲林採重點疫調今只公布3足跡　下週一起禁止探病6天

►排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

►雲林居家照護4／23啟動　除寵物、送餐特為「農事服務」設專線

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
快訊／科技廠確診再+1！華盈1名員工確診
哥哥「廁所1舉動」她崩潰　網警告：下場剩一層皮黏著
快訊／聯發科爆員工確診　新竹市政府證實了
快訊／柯震東拍片「劇組有人確診」遭匡列　經紀人回應了
徐乃麟老婆也確診！兒子徐新洋現況曝光
OL「一天吃4個便當」長出息肉！醫見1習慣嘆氣
OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰：對不起妳
曾志偉兒爆婚變！　小12歲嫩妻回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

金門馬拉松停辦2年明登場！居民憂爆疫情　跑者開心報到領快篩

最後淨土淪陷再+2！居家隔離陰轉陽　連江縣累計17人染疫

學生本土單日+403！　總數首破4000人確診

台東小吃部群聚案續擴大　縣府籲避免密閉場所脫口罩群聚

南投+22！解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔加遊客中心、玉管處

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

本土+4126例全台都有！　18縣市公布「60張確診足跡」一次看

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

旅美中研院士張灝去世　享壽85歲

金門馬拉松停辦2年明登場！居民憂爆疫情　跑者開心報到領快篩

最後淨土淪陷再+2！居家隔離陰轉陽　連江縣累計17人染疫

學生本土單日+403！　總數首破4000人確診

台東小吃部群聚案續擴大　縣府籲避免密閉場所脫口罩群聚

南投+22！解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔加遊客中心、玉管處

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

本土+4126例全台都有！　18縣市公布「60張確診足跡」一次看

快訊／科技廠確診再+1！華盈證實員工確診　已啟動疫調、廠區清消

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」每張500元！網：台灣人很有才華欸

開箱！宜蘭最新飯店「煙波花時間」　住進月島獨棟別墅、夜訪傳藝

雲豹新星羅振峰飆新高22分　劉嘉發秘密改造見成效

檢測需求爆量！全球核酸應用市場擴大　國內生技廠動能強、展望佳

新竹市政府證實：確診名單「3人任職聯發科」　21日B棟突清消

車行勸「1000公里換機油」！他曝參考值打臉：別再相信這種鬼話

柯震東秘拍新片！驚傳「劇組有人確診」他也被匡列　經紀人回應

老婆也確診！徐乃麟淡定「又多一些抗體」　兒子徐新洋狀況曝光

英國病患確診「神藥火速送到家」！醫列7點讚值得學習：救人無數

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

打龜號再戰！廖老大「最新成績」曝　海放杰爺粉絲嗨翻

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

今天媽祖生日「3大生肖運勢超旺」！

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」仍中鏢

黃珊珊預告本土「很快破萬」全市停課　陳時中：知道了

快訊／本土+4126「雙北破2千例」！　

即／和碩大爆發！明天恐400+確診　全廠停工5天

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

更多熱門

相關新聞

台語歌壇新人帶胭脂水粉　恭祝西螺太平媽聖誕

台語歌壇新人帶胭脂水粉　恭祝西螺太平媽聖誕

45歲的台語歌壇新人廖婉君推出首張台語專輯《望夫石》，深受歌迷朋友的喜愛今(23)日農曆3月23日是天上聖母聖誕日子，廖婉君特別獻上彩妝套組（胭脂水粉） 及 最新專輯《望夫石》，向西螺媽祖太平媽祝壽，並恭請媽祖加持，期許自己未來成為另類「西螺之光台語天后」。

即／雲林採重點疫調　今只公布3足跡

即／雲林採重點疫調　今只公布3足跡

雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈累計21人確診

雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈累計21人確診

「丟鑰匙下樓取藥」被酸爆　陳時中回應了

「丟鑰匙下樓取藥」被酸爆　陳時中回應了

「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」　登錄雲林文化資產

「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」　登錄雲林文化資產

關鍵字：

居家照護關懷中心雲林農事服務垃圾學生確診

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

打龜號再戰！廖老大「最新成績」曝　海放杰爺粉絲嗨翻

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面