雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

▲衛生局長曾春美表示，雲林縣居家照護啟動首日，已4確診個案功過評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與20鄉鎮市所一同設立「居家關懷中心」今（23）日正式啟動，新聞處副處長黃俊彥說明，根據Omicron病毒的特性與整體數據顯示，Omicron確診者無症狀比例超過99%，為維持醫療中重症的量能，雲林縣預先做好準備，也針對未來確診居家照護者規劃送餐、寵物照護、倒垃圾與農事服務。

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▲雲林縣截至今日確診者206人，均為輕症。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美說明，生活關懷部分由醫療團隊來負責，均須經過評估方可進行協助，今日51例有2例個案是進入醫療院所，其他49案均申請評估居家照護，而目前有4例通過評估是可以在家進行居家照護。居家照護條件原則上是個人清消要做好，如果家中是共用衛浴則必須要完整清潔消毒才可以讓家人使用，避免家人受到傳染而確診。

▲雲林縣各鄉鎮市公所居家照護關懷中心專線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府及各鄉鎮市居家照護關懷中心除了提供醫療關懷外，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。而學生居家照護部分，教育處啟動關懷計畫，學校需每天持續關懷紀錄，由督學每日確實掌握學校疫情狀況、教學狀況、學生學習及居隔或確診學生的健康、心理、學習關懷。

▲雲林縣居家照護關懷中心針對學生部分，學校需每日持續關懷及記錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣民在被匡列居家隔離的同時，有部分農漁民提出包含施肥、拔草、灑農藥等需求，居家關懷中心為此增加「農事照顧」服務，農業處針對農林漁牧都有設立窗口；而重要民生問題部分，垃圾清理將由環保局專人專案處理廢棄物，以減少鄉鎮市公所負擔，居家照護與居家隔離個案為一週1次，集中檢疫所的一週清理2次。

▲寵物照護由雲林縣種植物防疫所協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農事關懷將建立基本資料關懷表，由農業處統籌、媒介，透過農會及產業協會與其他農民提供協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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