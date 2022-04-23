雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈擴及國小　爆增14確診累計21人

▲雲林縣長張麗善今（23）日直播說明雲林疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府公布今(23)日確診＋48，其中14例為無症狀個案、31例為輕症，其中小於5歲的個案3例。斗六市 10例、虎尾鎮5例、斗南鎮1例、土庫鎮1例、褒忠鄉11例、元長鄉6例、麥寮鄉8例、台西鄉3例、口湖鄉2例、古坑鄉1例、莿桐鄉1例、二崙鄉1例、東勢鄉1例。其中褒忠鄉托兒所感染鏈擴大再增14人確診。

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▲雲林縣今（23）日公佈確診51例，分布於13鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市 10例，案48483 、案48600、案48601、案48602 、案49608、案49609、案50704、案50705、案50706、案50707。虎尾鎮5例，案48606、案48607、案48614、案50713、案50714。斗南鎮1例案50708。土庫鎮1例案48594。褒忠鄉11例，案48615、案48616、案48617、案48618、案48619、案48620、案48621、案48622、案48623、案50717、案50718。

元長鄉6例，案48596、案48595、案48597、案48598、案48599、案49607。麥寮鄉8例，案48608、案48609、案48610、案48611、案48612、案48613、案49612、案50715。台西鄉3例，案50710、案50711、案50712。口湖鄉2例，案49605、案49606。古坑鄉1例案50709、莿桐鄉1例案50716、二崙鄉1例案51467、東勢鄉1例案51469。

▲雲林縣今確診51例，斗六居酒屋與海鮮餐廳傳染鏈新增3例確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明感染鏈關聯族群，斗六市居酒屋及海鮮餐相關延伸案＋3例案48600、案48601、案50706，均個別與曾有餐廳及居酒屋足跡的朋友與家人接觸確診；褒忠鄉托兒所相關延伸案新增14例確診個案，為昨日公佈之托兒所幼兒確診案例延伸至小學，其中國小學童案44639為案44636 家人，另外幼兒園孩童案 48611的同住家人也接連確診，目前此傳播鏈的傳染源尚在釐清當中。

▲雲林縣今確診51例，褒忠鄉幼兒園確診學童與確診家人關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今確診51例，褒忠鄉幼兒園確診延伸國小學童確診關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

元長鄉確診感染鏈為同住家人延伸，今日增加 5 例確診個案為 4/22 公布確診案44625之家人，感染源尚在調查當中；台西鄉同住家人確診案也有 4 例，目前感染源初步調查為外縣市確診者案49610有所接觸引起。另其餘零星確診個案傳播鏈由雲林縣衛生局進一步釐清中。

▲雲林縣今確診51例，元長鄉家族感染關聯圖，感染源尚在釐清中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，針對重點疫調、科技防疫、匡列化、天數往下減，PCR和快篩要共同運用，推動輕、重症分流保全醫療量能等措施，正在做細節研討，未來還會有大規模、大幅度的簡化。確診人數讓民眾憂慮，但與病毒共存已是不可逆的態勢，請不要過度恐慌；呼籲大家施打疫苗、生活落實防疫，確診輕症在家休養，有明顯症狀就立刻就醫。

▲雲林縣今確診51例，台西鄉家族群聚關聯圖，為外縣市確診者案49610有所接觸引起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今確診51例，確診者重點足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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