快訊／雲林採重點疫調今只公布3足跡　下週一起禁止探病6天

▲雲林縣衛生局長曾春美說明，4/25 至 4/30 起，雲林縣除例外情形，禁止探病。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今(23)日確診＋51，確診個案分佈於13鄉鎮，縣府表示針對重點疫調、科技防疫、匡列化、天數往下減，推動輕、重症分流保全醫療量能等措施，未來還會有大規模、大幅度的簡化。足跡部分以重點方式公布3處，衛生局表示，下週一（25日）至 4月30日雲林縣禁止探病探視。

雲林縣今日公布點足跡，案48613(麥寮鄉)4/19晚上19:00-20:00於炙林鐵板燒麥寮店用餐；案48615(褒忠鄉)4/19、4/20晚上18:30-19:30均在新湯園SPA游泳池，案48483(斗六市)中午12:00-13:00於豚將拉麵斗六店用餐。

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▲雲林縣今日公布確診者足跡為3鄉鎮之3地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，因應本縣近日本土疫情嚴峻，4/25 至 4/30 起，雲林縣除例外情形，禁止探病，住宿式長照機構除例外情形也禁止探視。可探病的例外情形，包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要等情形。

▲雲林縣因應確診人數上升簡化疫調程序。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

如有其他因病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意。至於住宿型長照機構可探視的例外情形，包括住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民；其他經機構評估有必要探視者。

衛生局長曾春美說明，訪客探視條件與探病相同，若未完成疫苗追加劑達 14 天(含)以上者，應出具探視當日抗原快篩(含家用抗原快篩)陰性證明，曾經確診解除隔離且距發病日未滿 3 個月者，可免除篩檢。此外，一般訪客優先安排在公共區域會面，針對不具備活動能力、無法自行下床行動或單人房室的住民，可進入住民住房探視。

▲雲林縣加嚴防疫4/25 至 4/30 起，雲林縣除例外情形，禁止探病。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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