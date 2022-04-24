彰化+56！NET、高球場、輕井澤鍋物列足跡　17人疫調中

▲彰化今新增56例本土確診個案。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

今日國內疫情確診個案人數突破5000大關，彰化縣政府公布24日新增56例，分別有外縣市感染4例、縣內感染15例、調查中17例。衛生局公布10處今日新增確診者足跡，包括輕井澤鍋物員林店、彰化高爾夫球場、彰化市一品自助餐、7-11鹿港彰濱門市等地，縣長王惠美提醒，若有相關足跡重疊的民眾，請做好自我健康檢測。

衛生局公布今日新增確診足跡，分別為彰化高爾夫球場（彰化縣彰化市大埔路2巷101號）、早安有喜員林店（彰化縣員林市光明南街56號）、6吋盤早午餐員林店（彰化縣員林市浮圳路二段169號）、NET員林一店（彰化縣員林市民權街31號）、MORNI彰泰店（彰化縣彰化市自強路251號）、輕井澤鍋物員林店（彰化縣員林市中正路507號）、7-11鹿港彰濱門市（彰化縣鹿港鎮彰濱五路二段369號）、大利士百貨玩具五金批發（彰化縣員林市溝皂東街32號）、一品自助餐（彰化縣彰化市金馬路二段197號）、台灣之星（彰化縣員林市中正路563號）。

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▲彰化縣府公布今日新增確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為2.05%，核酸檢測累計陽性率為0.15%，已完成核酸檢測人數34萬6,282人，居家抗原快篩人數5萬9,711人，居家抗原快篩累計陽性率0.02%，居家隔離中人數1277人，累計居家隔離人數2,583人，確診數258人，平均每位確診者居家隔離人數10人，提醒民眾，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。