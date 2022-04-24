新北市+1731「累計確診破萬」！1縣市緊守個位數病例　確診地圖曝

▲今年1月1日至今，新北市累計破萬人確診。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（24）日本土新增5092例確診個案，一樣分布於22縣市，台北、新北和桃園都破千例，其中又以新北市最多1731人確診。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，今年1月1日統計至今，新北市已經累積萬人確診，台中市確診人數也從3位數來到4位數，累計1035人確診。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，新北市今日新增1731個案，累計1萬593人確診，成為全國第一個破萬例確診的縣市。台中市今日新增150例，確診人數累計破千人，成為全台第7個確診數破千的縣市。而目前全國累計3萬668本土病例。

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台灣本土確診數連日破千，今更增5092例，陳時中日前也坦言，單日破萬例，「月底可能就有可能了吧。」今下午記者會媒體關心，4月底預估單日破萬？疫情是否仍算平穩？陳時中說，以現在來說，「還沒出現指數型爆發，但我想時間不會太遠」。

深咖啡色縣市（1224～10593例）有6：

新北市10593例（今破萬）

台北市5699例

桃園市4804例

基隆市2271例

高雄市1360例

花蓮縣1286例

次深褐色（318～1223例）有5：

台中市1035例（今破千）

宜蘭縣821例

新竹縣521例

台南市454例

屏東縣329例

橘色縣市（117～318人）有5：

新竹市307例

彰化縣270例

雲林縣231例

台東縣225例

苗栗縣185例

淡橙色縣市（6～116人）有5：

南投縣93例

嘉義縣87例

嘉義市62例

金門縣16例

連江縣12例

淡黃色縣市（0～7人）有1：

澎湖縣7例

今年自1月1日至今已累計3萬668例本土病例。