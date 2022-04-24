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竹縣+57！跨區旅遊高風險　五花馬、寶雅、全聯29處列足跡

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲衛生局表示，今日新增案例仍是以校園、教育機構師生感染為主，次之是職場群聚事件及跨城市旅遊活動史，主要風險還是來自跨縣市(旅遊)移動。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心公布，今（24日）新竹縣新增57例新冠肺炎確診病例，其中有17例為居隔期滿或匡列採檢確診，在可控匡列名單內，另有31例為因症就診至醫院採檢PCR確診，另有9案疫調中。這57例同樣為輕症或無症狀，確診足跡均已完成清潔消毒，相關疫調匡列仍持續。

衛生局表示，今日新增案例仍是以校園、教育機構師生感染為主，次之是職場群聚事件及跨城市旅遊活動史，然而目前風險還是來自跨縣市移動，有外縣市旅遊史的個案回到社區，滲漏到家庭、職場、學校、補習班。

衛生局也指出，本月22日公布之案44480公共場所活動史，曾於本月18日上午9時至中午12時、19日上午9時至下午5時、20日上午9時至中午12時，到過芎林鄉「如意商行」，而非當日原先公布之「昆山農藥資材行」。當日公布之足跡圖卡已更正，今特此再度說明。

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新竹縣社區篩檢站資訊：

4/24（日）下午6時至9時在大安醫院急診室外提供篩檢服務。
4/25（一）下午6時至9時在大安醫院急診室外提供篩檢服務。
4/26（二）下午6時至9時在北榮新竹醫院急診室外提供篩檢服務。

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲57例確診中，有17例為居隔或匡列確診，31例症就診採檢確診，以及9案疫調中。

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲▼相關足跡。

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

▲新竹縣疫情。（圖／新竹縣疫情）

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新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

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