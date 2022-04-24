竹市+20！家族一次確診6人　RT麵包、順發3C、NOVA列足跡

▲新竹市今日新增確診20人。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心今日公布，新竹市新增20名確診個案，其中5例居家隔離期間採檢陰轉陽，9例為確診個案之接觸者，餘6例新增個案疫調中。竹市今（111）年以來所累積314名確診個案中，0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案，尚無重症者。

在今日所有確診個案中，有6例屬同一家庭群聚事件，因警覺家庭成員陸續出現症狀採檢後確診，衛生局已匡列相關密切接觸者並持續疫調中；另有1例為昨日百富遊樂場職場感染群聚、1例為龍山國小學童，於隔離期間確診，該班已於4月20日即停課，預計5月2日復課。 今日竹市無新增停課停班，仍有18校持續停課或停班，目前共累積24校停課或停班。

今日確診個案相關足跡包括豪泰客運、麥當勞、便利商店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

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衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共314人（ 截至111年4月24日 ），全數皆為輕症、或無症狀，尚無重症者。目前居家隔離1,672人，康復出院人數82人。

衛生局表示，新竹市居家照護關懷中心21日啟動迄今，收案符合無症狀、輕症確診者可採居家照護個案， 截至今（24）日中午共88人管理中，年齡介於4至71歲間。

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