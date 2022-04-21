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營養午餐補助多4元納入老師！　農委會揭菜色：有很少吃到的水產品

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡清華說，補助開始後國產食材覆蓋率逐年上升。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（21日）宣布全國學校營養午餐食材獎勵，5月起每人從6元提高至10元，偏遠地區學校則從10元調至14元。主委陳吉仲說，此次加碼預期效益174萬名學童受惠外，老師的午餐也將列入補助，且菜色會更精進，包含增加國產水產品、水果、豆奶和地瓜甜湯等供應次數。

陳吉仲今下午開記者會說明食材獎勵加碼4元狀況，過去獎勵以學童為主，不包含老師，行政院今拍板同意，只要老師當天一起使用午餐的食材來自三章一Q國產食材都補助。

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，學童很少吃到水產品，但之後至少一個月會有一次。（圖／記者許展溢攝，下同）

陳吉仲進一步提，一般學校跟偏鄉校區各精進4元差異，跟團膳業者溝通後，以前學童很少吃到的水產品，至少一個月會吃到一次，提供國產非基改、產銷履歷黃豆製成的豆奶或豆漿，還有一星期五天的湯品，其中甜湯全部使用國產雜糧，如紅豆、地瓜，加上平常學校午餐最不容易處理的水果等，有信心一起和團膳業者努力，估174萬名學童、9萬名老師受惠。

教育部次長蔡清華說，補助開始後國產食材覆蓋率逐年上升，去年底全國一般學校90%多、偏鄉80％幾，今年2月底全台提升到93%、偏鄉91%，相信獎勵各自增加4元，國產食材能再提升至100%，且都是吃進好食材。

▲▼全國餐盒同業公會理事長陳明信。（圖／記者許展溢攝）

▲陳明信提到，甜湯一週供應一次。（圖／記者許展溢攝）

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，獎勵提升4元用餐品質會大幅躍進，尤其也納入老師部分，不過，要呼籲地方政府在學校午餐價格要做檢討、改進，去年跟各地教育局處遊說，就是希望減少午餐價格，否則22縣有22種價金，從最高65元到最低 20幾元都有，若沒有中央獎勵，很難做到品質提升。陳明信指出，之前使用的綠豆、紅豆不是國產，甜湯之後會將國產紅豆、花生和地瓜等納入，一週供應一次。

另外，漁業署長張致盛指出，目前三章一Q水產品產量約9萬8000多噸，估算若學生每週吃一次，一年需8千多噸成品，回推到原料要1.2萬多噸，供應沒問題，最大宗如魚排、小卷和花枝等，加工品也能做，並強調營養落差不是在於量或熱量的落差，而是蛋白質，尤其水產品蛋白質保存不易、成本高，若沒有機制要進到偏鄉是不可能的。

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