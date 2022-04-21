輔大校長確診「週一曾到教育部開會」　教部證實：與會者自主管理

▲輔大校長江漢聲確診，本週一還到教育部開會。（圖／翻攝輔大官網）

記者許敏溶／台北報導

疫情持續延燒，校園確診個案頻傳，位於新北市的輔大校長江漢聲更傳出確診，成為全台第一位確診的大學校長，外傳江漢聲近期曾到教育部開會，教育部今天（21日）證實，江漢聲在本周一（18日）曾赴教育部開會，前後約半小時，但江漢聲並未發言，與會人員全程都戴口罩，教育部已通知與會人員採自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輔大校長江漢聲傳出確診，校方進行消毒。（圖／輔大提供）

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨（20日）本土單日暴增2386例確診，再創單日新高記錄，而各級學校確診個案也不例外，根據教育部昨天傍晚公布最新統計資料，本土學生新增420例，同樣再創單日新高，國小學生確診數累計突破1千人，總數也接近3000例；另因疫情關係，全台共有19縣市、650所園校停課，較前一天增加78所。

而隨著疫情蔓延，校園確診案例連環爆，輔大校長江漢聲今天傳出PCR陽性確診，甚至還到教育部開會過，教育部高教司證實，江漢聲曾在本周一到教育部開會，與會時間約半小時，但未發言，而且與會人員全程都配戴口罩，目前已通知與會人員進行自主健康管理。

教育部高教司表示，輔大已啟動校長確診的應變措施，針對校內相關接觸人員已暫停實體到班、授課或進行快篩。

▲▼輔大校長江漢聲傳出確診，校方進行消毒。（圖／輔大提供）

另輔大本週一才宣布開始恢復實體上課，並要求教室內上課師生應全程配戴口罩，上課期間禁止飲食，但受疫情影響，今天也進行清消，校方也決定，從下週一（25日）起，修課人數達80人以上(含)班級，將採遠距線上授課。