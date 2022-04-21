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雲林本土確診飆破30！　確診疫情影響24所學校停課

▲雲林受疫情影響校園多達24所，有些全校預防性停課，也些部分班級停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林受疫情影響校園多達24所，有些全校預防性停課，有些為部分班級停課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（21）日確診數直線飆破30，其中確診者是學生，或學生、教職員足跡與確診者重疊等，各校啟動防疫應變措施，受影響學校共24所，大規模清消校園環境並改為線上教學。

雲林縣政府教育處今早統計，今天有雲林國中、正心中學、斗六市立幼兒園等7所國中小及幼兒園1班級停課，褒忠鄉立幼兒園、口湖鄉聖文幼兒園則是全校停課；另虎尾鎮中正國小等8所國中小及幼兒園全校預防性停課，東南國中、崇德國中、北辰國小、斗南高中等9所高中、國中小及幼兒園，部分班級預防性停課。

●1班停課學校
斗六市雲林國中（4月15-25日）、斗六市正心中學（4月20-29日）、土庫鎮馬光國中（4月21-30日）、斗六市維多利亞中學（4月21-30日）、斗六市小博士幼兒園（4月19-28日）、斗六市立幼兒園（4月20-30日）、斗南鎮僑真國小（4月21-30日）。

●全校停課學校
口湖鄉聖文幼兒園（4月18-27日）、褒忠鄉立幼兒園（4月21-30日）。

●全校或班級預防性停課
全校-虎尾鎮中正國小、斗六市雲林國中、斗六市雲林國小、斗南鎮僑真國小、斗六市正心中學、元長鄉宏祐幼兒園、斗六市立幼兒園、斗六市保進幼兒園。

部分班級-西螺鎮東南國中3班、虎尾鎮崇德國中3班、北港鎮北辰國小1班、西螺鎮文昌國小1班、麥寮鄉橋頭國小1班、斗南高中1班、斗南鎮東明國中1班、虎尾鎮三民幼兒園1班、斗南鎮文安國小附幼1班。

►聽Podcast #我在案發現場


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