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學生本土單日+420！國小累計逾千人確診　19縣市650所園校停課

▲桃園市今天有4名學生採檢後確診，教育局13日宣布包括平興國小等4所學校停課10天，圖為環保局人員在仁和國中校園外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天本土校園新增例，圖為環保局人員進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，今（20日）本土單日再度暴增2386例確診，再創單日新高記錄，而各級學校確診個案也不例外，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增420例，再創單日新高，國小學生確診數累計突破1千人，總數也接近3000例；另因疫情關係，全台共有19縣市、650所園校停課，較昨天增加78所。

本土疫情加速升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共暴增428例，其中8例為境外移入大專生，其餘420例為本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，也讓本土學生確診數暴增到接近3千人。

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▲▼今天本土生暴增420例確診。（圖／教育部提供）

▲今天本土生暴增420例確診，再創新高紀錄。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天2565例，今天來到2985例，新增420例，包括大專校院新增103例、高中47例、國中36例、小學170例、幼兒園64例，2985例當中，包括 783例為本土大專校院生，高中生471例、國中生313例、國小生1045例，還有373例幼兒園生，其中國小學生累計確診數首度突破一千人。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增8例，6例為境外大專校院學生，2例為高中生，也讓確診總數來到700例，其中大專校院學生644例，高中生45例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、臺東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣計19縣市、650所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增78所，650所園校包括幼兒園130所、國小271校、國中81校、高級中等學校122校、大專校院46校。
 

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