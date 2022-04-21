蘇貞昌宣布國中小學營養午餐加碼　全國調高到10元、偏鄉14元

▲蘇貞昌宣布國中小營養午餐加碼。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了讓全國180萬名國中小學童能夠全面享用健康安全的本土產品，行政院長蘇貞昌21日在院會中，宣布加碼學童營養午餐食材獎勵，全國由6元調高到10元、偏鄉調高到14元，從5月開始實施。

蘇貞昌表示，去年藉由調高學童影養午餐使用三章一Q食材的獎勵金，全國由3.5元調高到6元，偏鄉更調高到10元，確實有效擴大國產可溯源食材的占比，2019年大約5成多，到現在已經達到9成3。農委會陳主委建議再加碼獎勵金4元，也就是全國郵6元調高到10元、偏鄉調高到14元，為了讓全國180萬名國中小學童能夠全面享用健康安全的本土產品，我與以同意並且從5月開始實施。

蘇貞昌說，請農委會透過機制要求相關食材業者，務必讓增加的費用能真正反映到食材品質提升上，一定要讓學童吃得好、吃得飽、喜歡吃，同時也請農委會透過食農教育，建立校園午餐的文化與價值，讓孩子從認識食材知足、昔時，了解食材從產地到餐桌，是多少人的辛苦。

蘇貞昌還提到，還要教會孩子清洗餐盤、做好資源回收再利用，一整套的生活教育，落實生活教育最重要的就是陪學童一起用餐的9萬名老師，他們和學童使用在地食材的獎勵金，由政府來負擔，請教育部轉知各學校。