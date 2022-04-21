「教育界小豬」帶4女回家刺激：血液要衝一下　絕美正宮怒反擊

▲高顏值正宮看到文章後，在臉書開嗆小三。（圖／翻攝Facebook）

記者曾筠淇／採訪報導

本站今報導《1篇靠北文曝「教育界小豬」：多位砲友連結女家長 高顏值正宮反擊》，台南某小學的已婚排球教練被爆劈腿、約砲，讓正宮氣得在臉書發布「大老婆的反擊」文章；稍早正宮林小姐也接受《ETtoday新聞雲》採訪，透露目前進度。

林小姐受訪時表示，她之所以發現前夫李先生劈腿，第一次抓包是朋友告訴她，臉書粉專「靠北排球2.0」有這樣一篇文章，「這世代小豬男真多，某台南某某小學教練，劈腿、約炮樣樣來，有婦之夫，管不住自己的小弟弟，潔身自愛一點，太太只是睜一隻眼閉一隻眼，還拍片，真的是...噁心...醒醒吧⋯⋯醒醒吧⋯⋯」。當下，她因為沒有證據，所以選擇相信前夫。

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▲「靠北排球2.0」貼文。（圖／翻攝Facebook／靠北排球2.0）

不過，林小姐沒多久後又發現不對勁，他們家有安裝攝影機，她發現有個女生穿前夫的衣服，出現在家中。當時她二度警告前夫，不過「（李）又用其他藉口搪塞我，也是請知情家長出面背書，但我已經警告男方，再讓我抓到不整理乾淨，我會離婚。」

而第三次，林小姐則是看到前夫和小三互通電話，「看到通話紀錄及照片」，不過因對方手機有設密碼，所以她便要求開鎖，豈料前夫卻隨即刪除對話紀錄。林小姐後來和女方對質，但對方卻不承認，並說兩人只有借貸關係；經過多番確認後，林小姐發現前夫和女方說的金額不一致，而前夫因發現無法圓謊，「所以跟我當面承認，後面我們就協議離婚。」

▲家中攝影機拍到其他女性穿前夫衣服。（圖／林小姐提供）

林小姐表示，前夫除了有小三、和學生家長有約砲關係外，也與不少女性聊天曖昧，而鄰居告訴她，「有看過他（李）帶4位不同的女生回到家裡，並且有聽到做愛聲音」，換言之，就是有4位不同女性與前夫有不尋常的關係。

對此，林小姐決定反擊，「我只針對小三，我告他們妨害家庭跟侵害配偶權，我要求賠償100萬元」，至於其他人，她不想再多花錢提告。林小姐也提供對話紀錄，表示前夫和學生家長很常晚上約出去喝酒，有次喝到斷片便在家過夜；除此之外，她也有留著前夫和小三去開房間的發票，「告的證據我有附上發票，實聯制也可以查到」。

至於開庭進度，林小姐表示本月18日已經開過一次，「女生律師說剛受委任，要看一下證據，男方請假。」

而針對此事，記者致電李先生、學校訓導處主任及校長，截至今（21）日中午12點半為止，均未接電話，截稿前尚未取得回應。

▼林小姐提供前夫與其他女性的對話紀錄。（圖／林小姐提供）