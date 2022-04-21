　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「教育界小豬」帶4女回家刺激：血液要衝一下　絕美正宮怒反擊

▲▼老師版小豬。（圖／翻攝臉書）

▲高顏值正宮看到文章後，在臉書開嗆小三。（圖／翻攝Facebook）

記者曾筠淇／採訪報導

本站今報導《1篇靠北文曝「教育界小豬」：多位砲友連結女家長　高顏值正宮反擊》，台南某小學的已婚排球教練被爆劈腿、約砲，讓正宮氣得在臉書發布「大老婆的反擊」文章；稍早正宮林小姐也接受《ETtoday新聞雲》採訪，透露目前進度。

林小姐受訪時表示，她之所以發現前夫李先生劈腿，第一次抓包是朋友告訴她，臉書粉專「靠北排球2.0」有這樣一篇文章，「這世代小豬男真多，某台南某某小學教練，劈腿、約炮樣樣來，有婦之夫，管不住自己的小弟弟，潔身自愛一點，太太只是睜一隻眼閉一隻眼，還拍片，真的是...噁心...醒醒吧⋯⋯醒醒吧⋯⋯」。當下，她因為沒有證據，所以選擇相信前夫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼老師版小豬。（圖／翻攝臉書）

▲「靠北排球2.0」貼文。（圖／翻攝Facebook／靠北排球2.0）

不過，林小姐沒多久後又發現不對勁，他們家有安裝攝影機，她發現有個女生穿前夫的衣服，出現在家中。當時她二度警告前夫，不過「（李）又用其他藉口搪塞我，也是請知情家長出面背書，但我已經警告男方，再讓我抓到不整理乾淨，我會離婚。」

而第三次，林小姐則是看到前夫和小三互通電話，「看到通話紀錄及照片」，不過因對方手機有設密碼，所以她便要求開鎖，豈料前夫卻隨即刪除對話紀錄。林小姐後來和女方對質，但對方卻不承認，並說兩人只有借貸關係；經過多番確認後，林小姐發現前夫和女方說的金額不一致，而前夫因發現無法圓謊，「所以跟我當面承認，後面我們就協議離婚。」

▲▼ 。（圖／林小姐提供）

▲家中攝影機拍到其他女性穿前夫衣服。（圖／林小姐提供）

林小姐表示，前夫除了有小三、和學生家長有約砲關係外，也與不少女性聊天曖昧，而鄰居告訴她，「有看過他（李）帶4位不同的女生回到家裡，並且有聽到做愛聲音」，換言之，就是有4位不同女性與前夫有不尋常的關係。

對此，林小姐決定反擊，「我只針對小三，我告他們妨害家庭跟侵害配偶權，我要求賠償100萬元」，至於其他人，她不想再多花錢提告。林小姐也提供對話紀錄，表示前夫和學生家長很常晚上約出去喝酒，有次喝到斷片便在家過夜；除此之外，她也有留著前夫和小三去開房間的發票，「告的證據我有附上發票，實聯制也可以查到」。

至於開庭進度，林小姐表示本月18日已經開過一次，「女生律師說剛受委任，要看一下證據，男方請假。」

而針對此事，記者致電李先生、學校訓導處主任及校長，截至今（21）日中午12點半為止，均未接電話，截稿前尚未取得回應。

▼林小姐提供前夫與其他女性的對話紀錄。（圖／林小姐提供）

▲▼ 。（圖／林小姐提供）

▲▼ 。（圖／林小姐提供）

▲▼ 。（圖／林小姐提供）

▲▼ 。（圖／林小姐提供）

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
下月開打！第4劑疫苗、6~11歲打莫德納「注意事項曝」
楊銘威確診「無罩合影」《婆婆》演員！　劇組回應了
發燒48小時、持續嘔吐！　染疫童「有5大狀況」快就醫
快訊／今增6例中症！　2人完全沒打疫苗
收治分流新規範！　輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院
快訊／今本土+2969「分佈21縣市」　新北1000例最多
快訊／今本土狂飆2969例！　再創新高
快訊／鄉民女神確診！　Ct值曝光
LIVE／本土確診再飆新高！　陳時中最新說明
楊銘威拍《我的婆婆》無口罩搭肩照曝！　一排大咖在內
「教育界小豬」帶4女回家：血液要衝一下　絕美正宮怒反擊
快訊／楊銘威確診冒2症狀！　老婆方志友PCR出爐
小玉鞠躬道歉！　變臉A片害119人全認了
女兒成淫片主角！他弄死「戀童好友」要被關　網炸鍋
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

發燒超過48小時、持續嘔吐！染疫兒童「出現5大狀況」快就醫

輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院　指揮中心修正收治分流規範

今增6例中症！年齡都50歲以上　2人完全沒打疫苗

5／1台鐵「僅45人願上班開火車」！勞動節後再連署端午節不上班

今本土增2969例！分佈21縣市　新北1000例最多

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

趕在5／1萬人罷工前　「台鐵公司化」審查結果出爐！3分歧無解

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

發燒超過48小時、持續嘔吐！染疫兒童「出現5大狀況」快就醫

輕症、無症狀兒童「符條件」可送醫院　指揮中心修正收治分流規範

今增6例中症！年齡都50歲以上　2人完全沒打疫苗

5／1台鐵「僅45人願上班開火車」！勞動節後再連署端午節不上班

今本土增2969例！分佈21縣市　新北1000例最多

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

趕在5／1萬人罷工前　「台鐵公司化」審查結果出爐！3分歧無解

國3彰化段一片藍！大量塑膠軟墊散落害堵車2公里　警追闖禍司機

快訊／台64線小貨車自撞分隔搞翻車　駕駛手脫臼爬出…又是酒駕

下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

台南議員初選民調結果出爐　朱明宏僅0.1％差距落敗提出複查

楊銘威無罩合影《婆婆》演員⋯4天後確診！　劇組還原當天情況

停課之亂！宅女小紅曝學校「4天4變」　線上課程時間超短讓她崩潰

他再2個月大婚　「南韓元祖偶像」5人到齊⋯粉絲淚喊：是完整體

溪洲旅服區7月開！桃園草地露營節4／23先登場　還有音樂會、市集

頭髮掉不停？專家傳授「3招」教你判斷是否異常落髮

荷蘭麥當勞推「大麥克煙霧警報器」！偵測到煮糊了自動幫你「叫外送」

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

老高新更：標題可能嚇到各位　一夜破130萬次瀏覽

她打AAB確診「3症狀曝」　看診費+保險證明一次看

更多熱門

相關新聞

教師確診還要遠距上課！全中教：罔顧人權

教師確診還要遠距上課！全中教：罔顧人權

台灣校園本土疫情連環爆，就算停課標準已放寬，全台仍有將近500間學校停課。對此，全國高級中等學校教育產業工會（下稱全中教）批評，有些教師確診、或被匡列居家隔離，還是會被學校要求，在家進行遠距教學，就算已經請假還是得上課，教育部應給出配套方式，顧及學生的受教權，以及教師的人權。

丈夫偷吃正宮告小三！台北法官判她敗訴

丈夫偷吃正宮告小三！台北法官判她敗訴

正宮打來！她驚自己「被騙當小三」

正宮打來！她驚自己「被騙當小三」

獨／蘇一峰遭女網友嗆聲　報案提告了

獨／蘇一峰遭女網友嗆聲　報案提告了

偷看日記驚覺被綠！逼女友「解封」遭判刑

偷看日記驚覺被綠！逼女友「解封」遭判刑

關鍵字：

靠北排球2.0老師小豬教育界小豬正宮大老婆的反擊提告

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

粿粿爆退出《全明星4》！

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面